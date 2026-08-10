РФ атакувала Одещину дронами і ракетами: постраждали вже 14 людей

В Одеській області зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Телеграмі.

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Наслідки атаки зростають

За його словами, внаслідок масованого ракетно-дронового удару, який стався в ніч на 9 серпня, постраждали вже 14 людей.

"На Одещині вже 14 постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що сталася в ніч на 9 серпня", – зазначив Кіпер.

Відомо, що 11 постраждалих госпіталізували. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий. Ще п’ятеро перебувають у стані середньої важкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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Що передувало

У ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси. Є постраждалі та руйнування.

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