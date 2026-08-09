На трасі Одеса Миколаїв фургон врізався у два мікроавтобуси: троє загиблих

Уночі 9 серпня на автодорозі Одеса – Миколаїв сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного фургона та двох мікроавтобусів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це пише ГУНП в Одеській області.

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Нічна аварія з виїздом на зустрічну

За попередніми даними слідства, 56-річний водій вантажного фургона рухався у напрямку Миколаєва. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

На зустрічній смузі фургон зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.

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Жертви та постраждалі внаслідок зіткнення

Унаслідок аварії загинули троє людей. Серед них водій фургона, а також двоє пасажирів одного з мікроавтобусів — 34-річний чоловік і 73-річна жінка.

Ще семеро пасажирів отримали різні травми. Їх доставили до медичного закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та обирати безпечну швидкість".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що колишню поліцейську, яка на смерть збила дитину в Прилуках, засудили до 8-ми років позбавлення волі.

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