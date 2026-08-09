"Де ракета впала - там і штаб": РФ може подавати атаку на портову інфраструктуру Одеси як удари по військових об’єктах, - Плетенчук

Нічна атака РФ на Одесу, зокрема удари по портовій інфраструктурі, може бути використана російською стороною, щоб "нагодувати" свого внутрішнього інформаційного споживача.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі.

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РФ працює на картинку

"Атака була доволі масованою. Такої "уваги" ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони доволі коштовних боєприпасів, ракетного озброєння. Звісно, сказати, що це було доцільно з військової точки зору, важко. Били вчергове по портовій інфраструктурі. Тобто вони працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього інформаційного споживача у так званій РФ", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що такі атаки, як правило, не впливають безпосередньо на перебіг бойових дій.

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"Де ракета впала - там і штаб"

Крім того, за словами речника, російська сторона може подавати цю атаку як удари по військових вантажах або військових об’єктах. Він додав, що подібні виправдання росіяни використовують ще з часів сирійської кампанії, мовляв, "де ракета впала - там і штаб".

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