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Новини Обстріл Одеси
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"Де ракета впала - там і штаб": РФ може подавати атаку на портову інфраструктуру Одеси як удари по військових об’єктах, - Плетенчук

Атака на порти на Одещині

Нічна атака РФ на Одесу, зокрема удари по портовій інфраструктурі, може бути використана російською стороною, щоб "нагодувати" свого внутрішнього інформаційного споживача.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі.

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РФ працює на картинку

"Атака була доволі масованою. Такої "уваги" ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони доволі коштовних боєприпасів, ракетного озброєння. Звісно, сказати, що це було доцільно з військової точки зору, важко. Били вчергове по портовій інфраструктурі. Тобто вони працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього інформаційного споживача у так званій РФ", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що такі атаки, як правило, не впливають безпосередньо на перебіг бойових дій.

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"Де ракета впала - там і штаб"

Крім того, за словами речника, російська сторона може подавати цю атаку як удари по військових вантажах або військових об’єктах. Він додав, що подібні виправдання росіяни використовують ще з часів сирійської кампанії, мовляв, "де ракета впала - там і штаб".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.
  • За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".
  • У ДТЕК заявили, що ворог здійснив одну з наймасштабніших атак цього року на Одещину.

Автор: 

Одеса (5129) Одеська область (4092) Плетенчук Дмитро (224) Одеський район (744)
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Топ коментарі
+4
За добу Мадяр дві пускові спалив.Ви просто ще не читали новин.Чим?Ну чимось спалив)
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09.08.2026 12:42 Відповісти
+4
Тріумф,панцир та с400
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09.08.2026 12:46 Відповісти
+3
Так ,але росіян це не збуджує. Ось якщо б почули по багатоповерхівці, лікарні, вулицях з людьми радістний свинячий вереск на всю рашку чути
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09.08.2026 13:26 Відповісти

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