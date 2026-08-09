Обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса–Рені" через ворожий обстріл, - ДПСУ

В Одеській області обмежено рух трасою "Одеса–Рені" до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок ворожих ударів РФ наразі тимчасово обмежено рух на окремій ділянці траси "Одеса–Рені". Через це неможливий рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси.

"Рекомендуємо громадянам врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", - додали в ДПСУ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Одещину ракетами та запустив 202 дрони, знешкоджено 174 БпЛА і 5 "Бандеролей".

Крім того, у частині Одеси після нічної масованої атаки РФ зникло світло.

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