РФ атакувала південь Одещини: у Білгороді-Дністровському є руйнування та постраждалі. ФОТОрепортаж

Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на півдні Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є руйнування та постраждалі

Унаслідок чергового удару зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, двоє людей постраждало. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники.

На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога.





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Дані від ДСНС

Як інформує пресцентр ДСНС, внаслідок російської атаки БпЛА у місті Білгород-Дністровський попередньо постраждали 2 людей. Зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа. Також за іншими адресами спалахнула суха трава.

Рятувальники швидко приборкали всі загоряння.















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