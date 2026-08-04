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Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
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Россия атаковала юг Одесской области: в Белгороде-Днестровском есть разрушения и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения и пострадавшие

В результате очередного удара разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

удар по Одесской области
удар по Одесской области

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Данные от ГСЧС

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в результате российской атаки БПЛА в городе Белгород-Днестровский предварительно пострадали 2 человека. Разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также по другим адресам загорелась сухая трава.

Спасатели быстро потушили все возгорания.

Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел
Одесская область обстрел

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обстрел (34695) Одесская область (4622) Белгород-Днестровский район (31)
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