Россия атаковала юг Одесской области: в Белгороде-Днестровском есть разрушения и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг вновь нанес удар по гражданской инфраструктуре на юге Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть разрушения и пострадавшие

В результате очередного удара разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.





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Данные от ГСЧС

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, в результате российской атаки БПЛА в городе Белгород-Днестровский предварительно пострадали 2 человека. Разрушен частный жилой дом, возник пожар. Также по другим адресам загорелась сухая трава.

Спасатели быстро потушили все возгорания.















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