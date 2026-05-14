РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесщины: обесточены 32 населенных пункта

Вечером 14 мая российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Удар по энергосистеме и последствия для региона

По предварительным данным, вследствие атаки ударными беспилотниками поврежден энергетический объект в Белгород-Днестровском районе.

Из-за этого были обесточены 32 населенных пункта. Всего более 15 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. По состоянию на 21:00 удалось восстановить электроснабжение для около 12 тысяч потребителей.

"Энергетики принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание", - говорится в сообщении Кипера.

Работы по восстановлению продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию в регионе.

Российская атака

Воздушные силы ВСУ сообщают, что вечером 14 мая Россия продолжает атаку на Украину ударными беспилотниками. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

