РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: знеструмлено 32 населені пункти

Ввечері 14 травня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Удар по енергосистемі та наслідки для регіону

За попередніми даними, внаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі.

Через це було знеструмлено 32 населені пункти. Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Енергетики оперативно почали відновлювальні роботи. Станом на 21:00 вдалося повернути електропостачання для близько 12 тисяч споживачів.

"Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", - йдеться у повідомленні Кіпера.

Роботи з відновлення тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію в регіоні.

Російська атака

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що увечері 14 травня Росія продовжує атаку на Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

