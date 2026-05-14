РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: знеструмлено 32 населені пункти
Ввечері 14 травня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Удар по енергосистемі та наслідки для регіону
За попередніми даними, внаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі.
Через це було знеструмлено 32 населені пункти. Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
Енергетики оперативно почали відновлювальні роботи. Станом на 21:00 вдалося повернути електропостачання для близько 12 тисяч споживачів.
"Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", - йдеться у повідомленні Кіпера.
Роботи з відновлення тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію в регіоні.
Російська атака
- Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що увечері 14 травня Росія продовжує атаку на Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
