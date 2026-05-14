Росія атакувала Україну ударними безпілотниками ввечері 14 травня (оновлено)
Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 14 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Обстріл України
О 19:08 - Повідомлялося про групу БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.
О 19:19 - Одещина: БпЛА курсом на Овідіополь.
О 19:48 - Одещина: БпЛА на Одесу, Білгород-Дністровський, Південне.
О 19:50 - БпЛА курсом на Суми.
Оновлена інформація
О 21:15 - Група БпЛА в напрямку Павлограда.
Оновлена інформація
О 21:40 - КАБи на Сумщину.
О 21:46 - Харківщина: група БпЛА в напрямку Старого Салтова.
О 21:56 - Черкащина: БпЛА курсом на Смілу.
Оновлена інформація
О 23:13 - БпЛА на півдні Харківщини в напрямку Лозової.
Оновлена інформація
О 23:44 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 23:54 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 00:27 - Групи БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
О 00:31 - Швидкісна ціль курсом на південь Одещини.
О 00:32 - БпЛА з Чорного моря в напрямку Очакова.
Оновлена інформація
О 00:48 - Групи БпЛА курсом на Південне/Рибаківку.
Оновлена інформація
О 01:19 - Ракета на південь Одещини.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпених місцях!
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році.
Російські безпілотники один за одним пролітали вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 кілометрів від рубежу.
Безпілотники рухалися буквально впритул до кордону. Це робилося для того, щоб у разі спроб збити БПЛА ударними гвинтокрилами чи легкомоторною авіацією дрони могли змінити траєкторію польоту та піти вглиб Білорусі, рухаючись буквально впритул до кордону.
Для того, щоб російські дрони, що летять вздовж кордону, могли ефективно атакувати західні регіони України, на білоруській території встановлені спеціальні ретранслятори, що дозволяють керувати цими БПЛА.
Такий ретранслятор має дальність у кілька сотень кілометрів і може одночасно передавати сигнал багатьом БПЛА.
Українa у разі обстрілів із території Білорусі не повиннa дотримуватися нейтралітету та має право знищувати російські ударні дрони навіть у білоруському небі, не наражаючи на небезпеку українське населення.
