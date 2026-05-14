Росія атакувала Україну ударними безпілотниками ввечері 14 травня (оновлено)

Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 14 травня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 19:08 - Повідомлялося про групу БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 19:19 - Одещина: БпЛА курсом на Овідіополь.

О 19:48 - Одещина: БпЛА на Одесу, Білгород-Дністровський, Південне.

О 19:50 - БпЛА курсом на Суми.

О 21:15 - Група БпЛА в напрямку Павлограда.

О 21:40 - КАБи на Сумщину.

О 21:46 - Харківщина: група БпЛА в напрямку Старого Салтова.

О 21:56 - Черкащина: БпЛА курсом на Смілу.

О 23:13 - БпЛА на півдні Харківщини в напрямку Лозової.

О 23:44 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 23:54 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:27 - Групи БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 00:31 - Швидкісна ціль курсом на південь Одещини.

О 00:32 - БпЛА з Чорного моря в напрямку Очакова.

О 00:48 - Групи БпЛА курсом на Південне/Рибаківку.

О 01:19 - Ракета на південь Одещини.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпених місцях!

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році.

А відповідь по рашиських чортах буде ? чи чекаємо коли ворог знищить Україну і коли вже нарешті дійде, допоки не здохне найкривавіший терорист труслива нікчемна істота путін цей жах не припинится ,ось чим мали зайнятись спец. служби допомогти чорту здохнути.
14.05.2026 20:41
14.05.2026 20:41 Відповісти
Зелвован з режиму тиші ніяк не вийде. НІЗЯ, карточний трампон сказав.
14.05.2026 20:44
14.05.2026 20:44 Відповісти
буба прохріпіло - ніхт стрілятии пo кацапні- указ видало!
14.05.2026 20:50
14.05.2026 20:50 Відповісти
14.05.2026 20:41
14.05.2026 20:44
14.05.2026 21:41
14.05.2026 21:46
14.05.2026 21:48
14.05.2026 20:50
14.05.2026 20:55
14.05.2026 22:43
15.05.2026 00:52
15.05.2026 00:59
Pосійська армія використовує повітряний простір Білорусі для атак на північно-захід України, скорочуючи дистанцію польоту та оминаючи частину української ППО,
Російські безпілотники один за одним пролітали вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 кілометрів від рубежу.
Безпілотники рухалися буквально впритул до кордону. Це робилося для того, щоб у разі спроб збити БПЛА ударними гвинтокрилами чи легкомоторною авіацією дрони могли змінити траєкторію польоту та піти вглиб Білорусі, рухаючись буквально впритул до кордону.
Для того, щоб російські дрони, що летять вздовж кордону, могли ефективно атакувати західні регіони України, на білоруській території встановлені спеціальні ретранслятори, що дозволяють керувати цими БПЛА.
Такий ретранслятор має дальність у кілька сотень кілометрів і може одночасно передавати сигнал багатьом БПЛА.
Українa у разі обстрілів із території Білорусі не повиннa дотримуватися нейтралітету та має право знищувати російські ударні дрони навіть у білоруському небі, не наражаючи на небезпеку українське населення.
15.05.2026 00:25
Бо знищувати НПЗ Пюрера треба і всі їх активи... Раз це явно світова війна, то треба руйнувати активи Пюрера, тоді він або втратить владу / з НЕпрогнозованими наслідками для московії або буде відтягувати на себе російські ресурси : гроші, обладнання, нафтопродукти..
15.05.2026 00:51
15.05.2026 00:51
Україна має право знищувати дрони у місці їх виробництва зі всіма піонерами - монтажниками, їх батьками, сусідами та містами навколо. Щоби виглядало як те, що залишилось від Бахмуту та інших міст Донбасу.
15.05.2026 02:55
15.05.2026 02:55
15.05.2026 00:31
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується

В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
15.05.2026 00:52
В зеленій членограйній неголеній голові в нього ще режим тиші і перемир'я.
15.05.2026 01:12
15.05.2026 01:12
 
 