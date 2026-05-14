Росія атакувала Україну ударними безпілотниками ввечері 14 травня (оновлено)

Росія запустила по території Україні ударні безпілотники увечері 14 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріл України

О 19:08 - Повідомлялося про групу БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

О 19:19 - Одещина: БпЛА курсом на Овідіополь.

О 19:48 - Одещина: БпЛА на Одесу, Білгород-Дністровський, Південне.

О 19:50 - БпЛА курсом на Суми.

О 21:15 - Група БпЛА в напрямку Павлограда.

О 21:40 - КАБи на Сумщину.

О 21:46 - Харківщина: група БпЛА в напрямку Старого Салтова.

О 21:56 - Черкащина: БпЛА курсом на Смілу.

О 23:13 - БпЛА на півдні Харківщини в напрямку Лозової.

О 23:44 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 23:54 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:27 - Групи БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 00:31 - Швидкісна ціль курсом на південь Одещини.

О 00:32 - БпЛА з Чорного моря в напрямку Очакова.

О 00:48 - Групи БпЛА курсом на Південне/Рибаківку.

О 01:19 - Ракета на південь Одещини.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ вдарила по багатоповерхівці у Києві ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році.

