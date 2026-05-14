Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 14 мая (обновлено)

Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины вечером 14 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины

В 19:08 - Сообщалось о группе БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

В 19:19 - Одесская область: БПЛА курсом на Овидиополь.

В 19:48 - Одесская область: БПЛА на Одессу, Белгород-Днестровский, Южное.

В 19:50 - БПЛА курсом на Сумы.

В 21:15 – Группа БпЛА в направлении Павлограда.

В 21:40 – КАБы на Сумщину.

В 21:46 – Харьковщина: группа БпЛА в направлении Старого Салтова.

В 21:56 Черкасская область: БпЛА курсом на Смелу.

В 23:13 – БпЛА на юге Харьковщины в направлении Лозовой.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве ракетой Х-101, изготовленной в 2026 году.

