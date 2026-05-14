РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
4 274 22

Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 14 мая (обновлено)

Атака шахидов

Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины вечером 14 мая. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрел Украины

В 19:08 - Сообщалось о группе БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

В 19:19 - Одесская область: БПЛА курсом на Овидиополь.

В 19:48 - Одесская область: БПЛА на Одессу, Белгород-Днестровский, Южное.

В 19:50 - БПЛА курсом на Сумы.

Обновленная информация

В 21:15 – Группа БпЛА в направлении Павлограда.

Обновленная информация

В 21:40 – КАБы на Сумщину.

В 21:46 – Харьковщина: группа БпЛА в направлении Старого Салтова.

В 21:56 Черкасская область: БпЛА курсом на Смелу.

Обновленная информация

В 23:13 – БпЛА на юге Харьковщины в направлении Лозовой.

Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве ракетой Х-101, изготовленной в 2026 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев полностью восстановил водоснабжение после ночной атаки РФ

Автор: 

обстрел (32597) атака (1406) Шахед (2182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А відповідь по рашиських чортах буде ? чи чекаємо коли ворог знищить Україну і коли вже нарешті дійде, допоки не здохне найкривавіший терорист труслива нікчемна істота путін цей жах не припинится ,ось чим мали зайнятись спец. служби допомогти чорту здохнути.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:41 Ответить
+2
Зелвован з режиму тиші ніяк не вийде. НІЗЯ, карточний трампон сказав.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:44 Ответить
+2
буба прохріпіло - ніхт стрілятии пo кацапні- указ видало!
показать весь комментарий
14.05.2026 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А відповідь по рашиських чортах буде ? чи чекаємо коли ворог знищить Україну і коли вже нарешті дійде, допоки не здохне найкривавіший терорист труслива нікчемна істота путін цей жах не припинится ,ось чим мали зайнятись спец. служби допомогти чорту здохнути.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:41 Ответить
Зелвован з режиму тиші ніяк не вийде. НІЗЯ, карточний трампон сказав.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:44 Ответить
пєрєстаньтє вам сказать...єдине, що стримує Зелвована перетворити москву на руїни, це карточний трампон...
показать весь комментарий
14.05.2026 21:41 Ответить
Шо?
показать весь комментарий
14.05.2026 21:46 Ответить
карточний трампон...
показать весь комментарий
14.05.2026 21:48 Ответить
У відповідь полетить двушка на Москву і Міндіч в Ізраїль...
показать весь комментарий
15.05.2026 09:28 Ответить
буба прохріпіло - ніхт стрілятии пo кацапні- указ видало!
показать весь комментарий
14.05.2026 20:50 Ответить
ідіоти почяли аплодувати "як він їх опустив" ?
показать весь комментарий
14.05.2026 20:55 Ответить
розумію, не добре себе ідіотом почювати, але вже що виросло,,,
показать весь комментарий
14.05.2026 22:43 Ответить
Ви про "вову"? Дінастічного унтерменша? Чи хтось другий..
показать весь комментарий
15.05.2026 00:52 Ответить
він невідома вова...
показать весь комментарий
15.05.2026 00:59 Ответить
Pосійська армія використовує повітряний простір Білорусі для атак на північно-захід України, скорочуючи дистанцію польоту та оминаючи частину української ППО,
Російські безпілотники один за одним пролітали вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 кілометрів від рубежу.
Безпілотники рухалися буквально впритул до кордону. Це робилося для того, щоб у разі спроб збити БПЛА ударними гвинтокрилами чи легкомоторною авіацією дрони могли змінити траєкторію польоту та піти вглиб Білорусі, рухаючись буквально впритул до кордону.
Для того, щоб російські дрони, що летять вздовж кордону, могли ефективно атакувати західні регіони України, на білоруській території встановлені спеціальні ретранслятори, що дозволяють керувати цими БПЛА.
Такий ретранслятор має дальність у кілька сотень кілометрів і може одночасно передавати сигнал багатьом БПЛА.
Українa у разі обстрілів із території Білорусі не повиннa дотримуватися нейтралітету та має право знищувати російські ударні дрони навіть у білоруському небі, не наражаючи на небезпеку українське населення.
показать весь комментарий
15.05.2026 00:25 Ответить
Шкода що нема чим....
Бо знищувати НПЗ Пюрера треба і всі їх активи... Раз це явно світова війна, то треба руйнувати активи Пюрера, тоді він або втратить владу / з НЕпрогнозованими наслідками для московії або буде відтягувати на себе російські ресурси : гроші, обладнання, нафтопродукти..
показать весь комментарий
15.05.2026 00:51 Ответить
Україна має право знищувати дрони у місці їх виробництва зі всіма піонерами - монтажниками, їх батьками, сусідами та містами навколо. Щоби виглядало як те, що залишилось від Бахмуту та інших міст Донбасу.
показать весь комментарий
15.05.2026 02:55 Ответить
а хлопці взяли і повстали - яке ***** командірує на Дніпрі?
дівчята поруч теж сказали, *** вам, а не Київ за три дні.
показать весь комментарий
15.05.2026 00:31 Ответить
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується

В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
показать весь комментарий
15.05.2026 00:52 Ответить
В зеленій членограйній неголеній голові в нього ще режим тиші і перемир'я.
показать весь комментарий
15.05.2026 01:12 Ответить
 
 