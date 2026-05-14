Россия атаковала Украину ударными беспилотниками вечером 14 мая (обновлено)
Россия запустила ударные беспилотники по территории Украины вечером 14 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
В 19:08 - Сообщалось о группе БПЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.
В 19:19 - Одесская область: БПЛА курсом на Овидиополь.
В 19:48 - Одесская область: БПЛА на Одессу, Белгород-Днестровский, Южное.
В 19:50 - БПЛА курсом на Сумы.
В 21:15 – Группа БпЛА в направлении Павлограда.
В 21:40 – КАБы на Сумщину.
В 21:46 – Харьковщина: группа БпЛА в направлении Старого Салтова.
В 21:56 Черкасская область: БпЛА курсом на Смелу.
В 23:13 – БпЛА на юге Харьковщины в направлении Лозовой.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Киеве ракетой Х-101, изготовленной в 2026 году.
Російські безпілотники один за одним пролітали вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 кілометрів від рубежу.
Безпілотники рухалися буквально впритул до кордону. Це робилося для того, щоб у разі спроб збити БПЛА ударними гвинтокрилами чи легкомоторною авіацією дрони могли змінити траєкторію польоту та піти вглиб Білорусі, рухаючись буквально впритул до кордону.
Для того, щоб російські дрони, що летять вздовж кордону, могли ефективно атакувати західні регіони України, на білоруській території встановлені спеціальні ретранслятори, що дозволяють керувати цими БПЛА.
Такий ретранслятор має дальність у кілька сотень кілометрів і може одночасно передавати сигнал багатьом БПЛА.
Українa у разі обстрілів із території Білорусі не повиннa дотримуватися нейтралітету та має право знищувати російські ударні дрони навіть у білоруському небі, не наражаючи на небезпеку українське населення.
Бо знищувати НПЗ Пюрера треба і всі їх активи... Раз це явно світова війна, то треба руйнувати активи Пюрера, тоді він або втратить владу / з НЕпрогнозованими наслідками для московії або буде відтягувати на себе російські ресурси : гроші, обладнання, нафтопродукти..
дівчята поруч теж сказали, *** вам, а не Київ за три дні.
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання
тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців
А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну
НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ