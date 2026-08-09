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Новости Обстрел Одессы
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Ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса–Рени" из-за вражеского обстрела, - ГПСУ

ограничено движение по трассе "Одесса–Рени"

В Одесской области ограничено движение по трассе "Одесса–Рени" до отдельных пунктов пропуска на границе с Молдовой.

Об этом сообщили в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате вражеских ударов РФ в настоящее время временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса-Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

"Рекомендуем гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
  • Кроме того, в части Одессы после ночной массированной атаки РФ отключилось электричество.

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Автор: 

Госпогранслужба (7426) обстрел (34779) Одесская область (4640)
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