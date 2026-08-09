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Ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса–Рени" из-за вражеского обстрела, - ГПСУ
В Одесской области ограничено движение по трассе "Одесса–Рени" до отдельных пунктов пропуска на границе с Молдовой.
Об этом сообщили в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате вражеских ударов РФ в настоящее время временно ограничено движение на отдельном участке трассы "Одесса-Рени". Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.
"Рекомендуем гражданам учесть указанную информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
- По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".
- Кроме того, в части Одессы после ночной массированной атаки РФ отключилось электричество.
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