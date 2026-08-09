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Новости Обстрел Одессы Удары по энергетике
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Часть Одессы осталась без света после ночной атаки РФ: электротранспорт не работает

Одесса после обстрела

В одном из районов Одессы после ночной массированной атаки со стороны РФ отключилось электричество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Отключение электроэнергии в городе

Как отмечается, из-за локальной аварии в сети без электроснабжения остались Одесский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпской районы города.

По данным городского совета, из-за ночной атаки также временно приостановили движение электротранспорта. На маршрутах пока работают автобусы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии в пяти областях, из-за непогоды - еще в семи, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Читайте: Россияне нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие, поврежден стадион "Черноморец"

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