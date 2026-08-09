Часть Одессы осталась без света после ночной атаки РФ: электротранспорт не работает

В одном из районов Одессы после ночной массированной атаки со стороны РФ отключилось электричество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отключение электроэнергии в городе

Как отмечается, из-за локальной аварии в сети без электроснабжения остались Одесский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпской районы города.

По данным городского совета, из-за ночной атаки также временно приостановили движение электротранспорта. На маршрутах пока работают автобусы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии в пяти областях, из-за непогоды - еще в семи, - Минэнерго

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Одессу: есть разрушения и пострадавшие.

По данным Воздушных сил, враг атаковал Одесскую область ракетами и запустил 202 дрона, обезврежено 174 БПЛА и 5 "Бандеролей".

Читайте: Россияне нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие, поврежден стадион "Черноморец"