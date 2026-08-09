Часть Одессы осталась без света после ночной атаки РФ: электротранспорт не работает
В одном из районов Одессы после ночной массированной атаки со стороны РФ отключилось электричество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Отключение электроэнергии в городе
Как отмечается, из-за локальной аварии в сети без электроснабжения остались Одесский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпской районы города.
По данным городского совета, из-за ночной атаки также временно приостановили движение электротранспорта. На маршрутах пока работают автобусы.
Что предшествовало?
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль