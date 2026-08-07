В результате обстрелов произошло отключение электроэнергии в пяти областях, из-за непогоды - еще в семи, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов в пяти областях произошло отключение электроэнергии, а еще в семи областях 118 населенных пунктов остаются без электроснабжения из-за непогоды.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 7 августа сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Отключение электроэнергии из-за обстрелов

Так, без электроснабжения временно остается часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Харьковской областях.

Отмечается, что восстановительные работы ведутся везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

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Отключения из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 118 населенных пунктов в Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.



"Призываем, по возможности, экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 23:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

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