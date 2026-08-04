В результате атаки РФ на Сумщину произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии

В результате атаки РФ в Сумской области зафиксировано масштабное аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Сумыоблэнерго".

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Подробности

"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Причина - вооруженная агрессия РФ. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что КАБы атаковали Сумы ночью: погибли двое детей и пожилая женщина.

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