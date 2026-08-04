В результате атаки РФ на Сумщину произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии
В результате атаки РФ в Сумской области зафиксировано масштабное аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Сумыоблэнерго".
Подробности
"Уважаемые потребители электроэнергии! В части Сумской области произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии. Причина - вооруженная агрессия РФ. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что КАБы атаковали Сумы ночью: погибли двое детей и пожилая женщина.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль