Внаслідок атаки РФ на Сумщині масштабне аварійне знеструмлення
Внаслідок атаки РФ на Сумщині зафіксовано масштабне аварійне знеструмлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Сумиобленерго".
Деталі
"Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина - збройна агресія рф. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що КАБи атакували Суми вночі: загинули двоє дітей і літня жінка.
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