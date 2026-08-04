Внаслідок атаки РФ на Сумщині масштабне аварійне знеструмлення

Внаслідок атаки РФ на Сумщині зафіксовано масштабне аварійне знеструмлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Сумиобленерго".

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Деталі

"Шановні споживачі електроенергії! У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина - збройна агресія рф. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії!", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що КАБи атакували Суми вночі: загинули двоє дітей і літня жінка.

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