КАБи атакували Суми вночі: загинули двоє дітей і літня жінка. ФОТО

У ніч на 4 серпня російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під завалами зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіла двох дівчаток віком 5 та 10 років. Також загинула літня жінка.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Шість КАБів влучили по місту

За уточненою інформацією, російські війська скинули на Суми вісім керованих авіабомб. Шість із них влучили по об'єктах цивільної інфраструктури міста, спричинивши значні руйнування житлових будинків і нежитлових споруд.

Ще дві авіабомби, за даними Сил протиповітряної оборони, були збиті на підльоті до населених пунктів.

На місці ударів продовжують працювати екстрені служби. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки російської атаки.

Конотоп атаковано дроном: зруйновано житловий будинок

У ніч на 4 серпня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Конотопі. Внаслідок удару оселю повністю зруйновано.

Окрім зруйнованого будинку, внаслідок атаки пошкоджено кілька автомобілів.

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, попередньо постраждала власниця будинку. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Медики надали жінці необхідну допомогу на місці біля карети швидкої допомоги. Інформації про інших постраждалих наразі немає.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів: у Сумах постраждав чоловік, у Харкові – пожежа на АЗС