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Новини
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КАБи атакували Суми вночі: загинули двоє дітей і літня жінка. ФОТО

У ніч на 4 серпня російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Під завалами зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіла двох дівчаток віком 5 та 10 років. Також загинула літня жінка.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

Шість КАБів влучили по місту

За уточненою інформацією, російські війська скинули на Суми вісім керованих авіабомб. Шість із них влучили по об'єктах цивільної інфраструктури міста, спричинивши значні руйнування житлових будинків і нежитлових споруд.

Ще дві авіабомби, за даними Сил протиповітряної оборони, були збиті на підльоті до населених пунктів.

На місці ударів продовжують працювати екстрені служби. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки російської атаки.

Удар по Сумах 4 серпня

Конотоп атаковано дроном: зруйновано житловий будинок

У ніч на 4 серпня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Конотопі. Внаслідок удару оселю повністю зруйновано.

Окрім зруйнованого будинку, внаслідок атаки пошкоджено кілька автомобілів.

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, попередньо постраждала власниця будинку. У жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Медики надали жінці необхідну допомогу на місці біля карети швидкої допомоги. Інформації про інших постраждалих наразі немає.

Удар по Конотопу 4 серпня
Удар по Конотопу 4 серпня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака дронів: у Сумах постраждав чоловік, у Харкові – пожежа на АЗС

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Конотоп (149) Сумська область (4885) Суми (1031) Конотопський район (92) Сумський район (684)
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Топ коментарі
+11
Боротьба з КАБами зевладі не цікава, до Києва не долітають і добре
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04.08.2026 08:03 Відповісти
+8
Людина правду написала. Які проводяться заходи, щоб захистити українців від КАБів? КАБи б'ють не тільки по Сумах, а і Донеччині,Запоріжжю, Херсону, Харкову, Дніпропетровській та інших областях. Зе цю тему обходить, ніби її не існує.
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04.08.2026 08:43 Відповісти
+6
З ким же ще рашиські чорти можуть воювати як не з дітьми ,щоб ви всі виздихали кацапські варвари і до влади вивезіть виродки дітей з прифронтових регіонів чи в вас тільки рейтинг і розкрадання країни .
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04.08.2026 08:04 Відповісти

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