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Новости
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Дроны атаковали Сумы ночью: погибли двое детей и пожилая женщина. ФОТО

В ночь на 4 августа российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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Под завалами разрушенного дома спасатели извлекли тела двух девочек в возрасте 5 и 10 лет. Также погибла пожилая женщина.

Еще четверо человек обратились за медицинской помощью. У них диагностировали острую стрессовую реакцию.

Шесть управляемых авиабомб попали в город

По уточненной информации, российские войска сбросили на Сумы восемь управляемых авиабомб. Шесть из них попали по объектам гражданской инфраструктуры города, вызвав значительные разрушения жилых домов и нежилых сооружений.

Еще две авиабомбы, по данным Сил противовоздушной обороны, были сбиты при подлете к населенным пунктам.

На месте ударов продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют поврежденные здания и ликвидируют последствия российской атаки.

Удар по Сумам 4 августа

Конотоп подвергся атаке дрона: разрушен жилой дом

В ночь на 4 августа российский беспилотник поразил жилой дом в Конотопе. В результате удара дом полностью разрушен.

Помимо разрушенного дома, в результате атаки повреждены несколько автомобилей.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, предварительно пострадала владелица дома. У женщины диагностировали острую стрессовую реакцию.

Медики оказали женщине необходимую помощь на месте у машины скорой помощи. Информации о других пострадавших пока нет.

Удар по Конотопу 4 августа
Удар по Конотопу 4 августа

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов: в Сумах пострадал мужчина, в Харькове – пожар на АЗС

Автор: 

Конотоп (165) Сумская область (4452) Сумы (1445) Конотопский район (90) Сумский район (678)
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Топ комментарии
+11
Боротьба з КАБами зевладі не цікава, до Києва не долітають і добре
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04.08.2026 08:03 Ответить
+8
Людина правду написала. Які проводяться заходи, щоб захистити українців від КАБів? КАБи б'ють не тільки по Сумах, а і Донеччині,Запоріжжю, Херсону, Харкову, Дніпропетровській та інших областях. Зе цю тему обходить, ніби її не існує.
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04.08.2026 08:43 Ответить
+6
З ким же ще рашиські чорти можуть воювати як не з дітьми ,щоб ви всі виздихали кацапські варвари і до влади вивезіть виродки дітей з прифронтових регіонів чи в вас тільки рейтинг і розкрадання країни .
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04.08.2026 08:04 Ответить

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