Дроны атаковали Сумы ночью: погибли двое детей и пожилая женщина. ФОТО
В ночь на 4 августа российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.
Под завалами разрушенного дома спасатели извлекли тела двух девочек в возрасте 5 и 10 лет. Также погибла пожилая женщина.
Еще четверо человек обратились за медицинской помощью. У них диагностировали острую стрессовую реакцию.
Шесть управляемых авиабомб попали в город
По уточненной информации, российские войска сбросили на Сумы восемь управляемых авиабомб. Шесть из них попали по объектам гражданской инфраструктуры города, вызвав значительные разрушения жилых домов и нежилых сооружений.
Еще две авиабомбы, по данным Сил противовоздушной обороны, были сбиты при подлете к населенным пунктам.
На месте ударов продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют поврежденные здания и ликвидируют последствия российской атаки.
Конотоп подвергся атаке дрона: разрушен жилой дом
В ночь на 4 августа российский беспилотник поразил жилой дом в Конотопе. В результате удара дом полностью разрушен.
Помимо разрушенного дома, в результате атаки повреждены несколько автомобилей.
По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, предварительно пострадала владелица дома. У женщины диагностировали острую стрессовую реакцию.
Медики оказали женщине необходимую помощь на месте у машины скорой помощи. Информации о других пострадавших пока нет.
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