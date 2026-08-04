РФ планує удари по водопостачанню, сподіваючись, що це виснажить суспільство, - Шмигаль

Росія намагатиметься зруйнувати українську енергосистему та водопостачання напередодні зими.

Про це в інтерв'ю Politico заявив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Путін хоче добити нашу енергосистему та зруйнувати економіку й виробництво зброї. Він також сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження та тиснутиме на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію", - зазначив він.

Видання зазначає, що Україна проводить кампанію далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах, яка, за словами Шмигаля, вже вивела з ладу близько 40% основних нафтопереробних потужностей Росії та спричинила відчутніший дефіцит пального в країні.

"Це як дванадцятий раунд бою, і кожен боксер сподівається, що першим впаде суперник", - пояснив Шмигаль.

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Міністр висловив сподівання, що українські удари, а також санкції союзників змусять російського диктатора Володимира Путіна припинити війну вже цієї осені. Якщо цього не станеться, Україну чекає ще одна зима масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

"Зараз мета Росії — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони били по електро- та теплопостачанню, але навіть під час відключень електроенергії можна було вижити, якщо були газ і вода. Без води та каналізації вижити більше трьох днів надзвичайно складно", - наголосив Шмигаль.

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Міністр енергетики нагадав, що росіяни знищили або пошкодили понад 80% українських електростанцій.

Водночас Шмигаль вірить, що Україна переживе цю зиму.

"Ми до неї готові", - підсумував він.

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