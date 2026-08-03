Майже 90% проваджень про зловживання під час підготовки до зими направлено до суду, - Цуцкірідзе

Правоохоронці проаналізували стан розслідування зловживань під час забезпечення теплом та енергоресурсами комунальних установ напередодні опалювального сезону.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

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Подробиці

Так, від початку повномасштабної війни у Нацполіції розслідували понад 100 кримінальних проваджень. Наразі майже 90% з них скеровано до суду.

"Йдеться про постачання неякісного вугілля до шкіл і лікарень, непоставлені дрова та паливні брикети, завищення вартості газу, електроенергії й теплової енергії, підміну генераторів, котлів і радіаторів, а також оплату невиконаних робіт. Збитки в окремих справах становлять від 50 тисяч до майже 70 мільйонів гривень", - розповів Цуцкірідзе.

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Яких зловживань найбільше?

Фігурантів проваджень найчастіше притягують до відповідальності за заволодіння бюджетними коштами, зловживання службовим становищем, службове підроблення та недбалість.

Винним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, а за особливо великі суми або дії в організованій групі - до 12 років з конфіскацією майна.

Аналогічні строки ув’язнення — за службові злочини з тяжкими наслідками.

За словами Цуцкірідзе, наразі громади готують об'єкти енергетики до зими, тому цю категорію проваджень поставили на окремий контроль керівництва Нацполіції.

"Ми особливо ретельно контролюватимемо завершення розпочатих розслідувань і оперативно реагуватимемо на нові факти зловживань", - підсумував він.

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