Майже 90% проваджень про зловживання під час підготовки до зими направлено до суду, - Цуцкірідзе
Правоохоронці проаналізували стан розслідування зловживань під час забезпечення теплом та енергоресурсами комунальних установ напередодні опалювального сезону.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив тимчасовий виконувач обов'язків Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.
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Подробиці
Так, від початку повномасштабної війни у Нацполіції розслідували понад 100 кримінальних проваджень. Наразі майже 90% з них скеровано до суду.
"Йдеться про постачання неякісного вугілля до шкіл і лікарень, непоставлені дрова та паливні брикети, завищення вартості газу, електроенергії й теплової енергії, підміну генераторів, котлів і радіаторів, а також оплату невиконаних робіт. Збитки в окремих справах становлять від 50 тисяч до майже 70 мільйонів гривень", - розповів Цуцкірідзе.
Яких зловживань найбільше?
Фігурантів проваджень найчастіше притягують до відповідальності за заволодіння бюджетними коштами, зловживання службовим становищем, службове підроблення та недбалість.
Винним загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, а за особливо великі суми або дії в організованій групі - до 12 років з конфіскацією майна.
Аналогічні строки ув’язнення — за службові злочини з тяжкими наслідками.
За словами Цуцкірідзе, наразі громади готують об'єкти енергетики до зими, тому цю категорію проваджень поставили на окремий контроль керівництва Нацполіції.
"Ми особливо ретельно контролюватимемо завершення розпочатих розслідувань і оперативно реагуватимемо на нові факти зловживань", - підсумував він.
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