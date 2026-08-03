Почти 90% дел о злоупотреблениях во время подготовки к зиме направлено в суд, - Цуцкиридзе
Правоохранительные органы проанализировали ход расследования злоупотреблений при обеспечении коммунальных учреждений теплом и энергоресурсами в преддверии отопительного сезона.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.
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Так, с начала полномасштабной войны в Нацполиции расследовали более 100 уголовных дел. На данный момент почти 90% из них переданы в суд.
"Речь идет о поставках некачественного угля в школы и больницы, непоставленных дровах и топливных брикетах, завышении стоимости газа, электроэнергии и тепловой энергии, подмене генераторов, котлов и радиаторов, а также об оплате невыполненных работ. Убытки по отдельным делам составляют от 50 тысяч до почти 70 миллионов гривен", — рассказал Цуцкиридзе.
Какие злоупотребления встречаются чаще всего?
Фигурантов дел чаще всего привлекают к ответственности за завладение бюджетными средствами, злоупотребление служебным положением, служебный подлог и халатность.
Виновным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а за особо крупные суммы или действия в составе организованной группы — до 12 лет с конфискацией имущества.
Аналогичные сроки лишения свободы — за должностные преступления с тяжкими последствиями.
По словам Цуцкиридзе, в настоящее время громады готовят объекты энергетики к зиме, поэтому эту категорию дел поставили под отдельный контроль руководства Нацполиции.
"Мы будем особенно тщательно контролировать завершение начатых расследований и оперативно реагировать на новые факты злоупотреблений", — подытожил он.
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