Полиция раскрыла группу, которая во время блэкаутов поставляла некачественный уголь для отопления школ и больниц. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, поставляла некачественный уголь для отопления учебных и медицинских учреждений в различных регионах Украины в течение отопительного сезона.

Как установили полицейские, участники схемы через подконтрольные предприятия заключили девять договоров на общую сумму более 9,1 миллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Для получения бюджетных средств они использовали поддельные документы о качестве топлива.

В то же время, по данным следствия, фактически поставленный уголь не соответствовал установленным требованиям и был непригоден для использования по назначению.

Закупленное топливо должно было обеспечивать теплом городскую больницу, психоневрологический интернат, реабилитационно-спортивный центр, лицеи и другие коммунальные учреждения. Правоохранители отмечают, что сделку осуществили в период, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украина переживала масштабные отключения электроэнергии.

Восьми участникам организованной группы было предъявлено подозрение. Шестерых из них взяли под стражу, еще двое находятся за границей - им о подозрении сообщили заочно. Готовится объявление этих лиц в международный розыск.









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