Полиция раскрыла группу, которая во время блэкаутов поставляла некачественный уголь для отопления школ и больниц. ФОТОРЕПОРТАЖ
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, поставляла некачественный уголь для отопления учебных и медицинских учреждений в различных регионах Украины в течение отопительного сезона.
Как установили полицейские, участники схемы через подконтрольные предприятия заключили девять договоров на общую сумму более 9,1 миллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
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Для получения бюджетных средств они использовали поддельные документы о качестве топлива.
В то же время, по данным следствия, фактически поставленный уголь не соответствовал установленным требованиям и был непригоден для использования по назначению.
Закупленное топливо должно было обеспечивать теплом городскую больницу, психоневрологический интернат, реабилитационно-спортивный центр, лицеи и другие коммунальные учреждения. Правоохранители отмечают, что сделку осуществили в период, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украина переживала масштабные отключения электроэнергии.
Восьми участникам организованной группы было предъявлено подозрение. Шестерых из них взяли под стражу, еще двое находятся за границей - им о подозрении сообщили заочно. Готовится объявление этих лиц в международный розыск.
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