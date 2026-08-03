Поліція викрила групу, яка під час блекаутів постачала неякісне вугілля для опалення шкіл і лікарень. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, постачала неякісне вугілля для опалення навчальних та медичних закладів у різних регіонах України під час опалювального сезону.

Як встановили поліціянти, учасники схеми через підконтрольні підприємства уклали дев’ять договорів на загальну суму понад 9,1 мільйона гривень, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для отримання бюджетних коштів вони використовували підроблені документи про якість палива.

Водночас, за даними слідства, фактично поставлене вугілля не відповідало встановленим вимогам та було непридатним для використання за призначенням.

Закуплене паливо мало забезпечувати теплом міську лікарню, психоневрологічний інтернат, реабілітаційно-спортивний центр, ліцеї та інші комунальні установи. Правоохоронці зазначають, що оборудку реалізували в період, коли через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Україна переживала масштабні вимкнення електроенергії.

Вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру. Шістьох із них взяли під варту, ще двоє перебувають за кордоном – їм про підозру повідомили заочно. Готується оголошення цих осіб у міжнародний розшук.









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