СБУ и Нацполиция пресекли 9 новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией раскрыла девять новых схем уклонения от военной службы в различных регионах Украины и задержала десять организаторов этих махинаций.

За суммы до 21 тысячи долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медицинские документы, помогали получить незаконные отсрочки от мобилизации и организовывали нелегальную переправку уклонистов через государственную границу, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в Полтавской области раскрыты сразу две схемы уклонения от призыва на основании поддельных медицинских справок. Организатором одной из преступных схем оказался адвокат Совета адвокатов Полтавской области. К махинации он привлек знакомую семейного врача, которая оформляла уклонистам поддельные медицинские заключения с "тяжелыми диагнозами".

Кроме того, задержаны врач-невропатолог и заведующий одним из отделений местной больницы, которые продавали военнообязанным фиктивные справки с последующим присвоением групп инвалидности. Также фигуранты несанкционированно вмешивались в электронную систему здравоохранения и вносили туда недостоверные сведения о результатах медосмотров, которые фактически не проводились.

В Днепре разоблачен адвокат, который продавал уклонистам фиктивные справки о III группе инвалидности. Для реализации преступного замысла юрист использовал личные связи в военно-врачебной комиссии. Впоследствии дельц вносил фальшивые данные в электронные реестры, что позволяло его клиентам автоматически продлить отсрочку от призыва через мобильное приложение "Резерв+".

Также в областном центре задержан безработный, который помогал уклонистам получить документы о якобы негодности к службе с последующим "списанием" с воинского учета. Для реализации махинации злоумышленник использовал своих родственников, работающих в медучреждениях Киева.

В Донецкой области контрразведчики СБУ разоблачили организатора нелегальной схемы переправки уклонистов через границу в Евросоюз. Фигурант подбирал потенциальных "клиентов" через своих знакомых и на собственном автомобиле доставлял их в западные регионы.

Далее уклонистов сопровождали его сообщники, которые показывали им маршруты побега за границу через лесистую местность в обход контрольно-пропускных пунктов.

В Житомирской области задержан врач-кардиолог из Бердичева, который безосновательно оформлял военнообязанных на стационарное лечение, чтобы создать им формальные основания для неявки в ТЦК после получения повестки. Для реализации схемы медик вносил в электронную систему здравоохранения заведомо ложные сведения.

В Черкасской области разоблачен сапер аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС, который за взятки фиктивно устраивал военнообязанных на работу в органы гражданской защиты. Для этого чиновник обещал клиентам повлиять на сотрудников кадрового подразделения, чтобы фиктивно устроить уклонистов в государственное учреждение с последующим "бронированием" от мобилизации.

В Винницкой области разоблачен клирик одной из религиозных общин УПЦ, который за 14 тыс. долларов США помогал лицам призывного возраста избежать мобилизации. Используя личные связи в ТЦК, клирик гарантировал уклонистам "решить вопрос" о незаконном уклонении от призыва.

Во Львовской области задержан дельц, который за деньги обещал военнообязанным поступление в местный колледж для получения отсрочки от мобилизации. Он уверял, что поможет с зачислением и оформлением документов в ТЦК.

В ходе обысков по местам жительства, работы, а также в автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, медицинская документация, банковские карты, черновые записи с доказательствами их незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.















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