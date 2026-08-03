"Крот" в рядах ВСУ корректировал удары РФ по АЗС в Полтавской области, - СБУ

В рядах ВСУ разоблачили агента российской военной разведки (ГРУ), который координировал ракетно-дроновые атаки противника в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Приоритетной целью для "крота" россияне определили местные автозаправочные станции. Также мужчина должен был разведать информацию о пунктах базирования и передислокации Сил обороны в центральном регионе Украины.

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Кто работал на врага?

"Наведением обстрелов занимался завербованный врагом мобилизованный в взвод технического обеспечения местной воинской части. По материалам дела, в поле зрения российской группы фигурант попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов", - говорится в сообщении.

Военный обходил местность во время суточных выходов и фотографировал местные АЗС.

Также агент передал врагу место расположения своей воинской части.

"Крота" задержали по месту прохождения службы. Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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