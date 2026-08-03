"Крот" в рядах ВСУ корректировал удары РФ по АЗС в Полтавской области, - СБУ
В рядах ВСУ разоблачили агента российской военной разведки (ГРУ), который координировал ракетно-дроновые атаки противника в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Приоритетной целью для "крота" россияне определили местные автозаправочные станции. Также мужчина должен был разведать информацию о пунктах базирования и передислокации Сил обороны в центральном регионе Украины.
Кто работал на врага?
"Наведением обстрелов занимался завербованный врагом мобилизованный в взвод технического обеспечения местной воинской части. По материалам дела, в поле зрения российской группы фигурант попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в чатах Telegram-каналов", - говорится в сообщении.
Военный обходил местность во время суточных выходов и фотографировал местные АЗС.
Также агент передал врагу место расположения своей воинской части.
"Крота" задержали по месту прохождения службы. Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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