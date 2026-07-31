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Готовил тайники со взрывчаткой для терактов в центре Харькова: к 15 годам приговорен агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Российский агент, которого СБУ задержала "на горячем" в июне 2025 года во время подготовки серии терактов в Харькове, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Приговорен агент ФСБ, готовивший теракты в Харькове

Изготовил взрывные устройства и заложил их в тайники

В частности, осужденным является завербованный ФСБ лаборант местного университета. В поле зрения рашистов он попал в чатах Telegram-каналов, где публиковал антиукраинские комментарии.

Завербованный предатель получил агентурное задание — изготовить сразу три самодельных взрывных устройства (СВУ) с дистанционным управлением. После этого злоумышленник должен был заложить их в тайники для дальнейшей передачи исполнителям запланированных терактов возле административных зданий в центре Харькова.

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По инструкции российской спецслужбы агент снарядил самодельные бомбы металлическими гайками и гвоздями для большей разрушительной силы, а затем оснастил их мобильными телефонами для дистанционной активации. Для конспирации предатель изготавливал и хранил взрывчатку в квартире своих соседей, которые уехали из города и оставили ему ключи для присмотра за жильем.

Готовые самодельные взрывные устройства он замаскировал под спортивный инвентарь и заложил в тайники, координаты которых через мессенджер передавал куратору из ФСБ.

Обвинение

Замысел врага был раскрыт, и преступления агента были поэтапно задокументированы. Его задержали во время обустройства третьего тайника во дворе жилого массива.

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Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • чч. 1, 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное повторно);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в подготовке к террористическому акту);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Автор: 

СБУ (21320) теракт (2476) Харьков (8213) Харьковская область (3020) Харьковский район (1036)
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