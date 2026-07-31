Готував схрони з вибухівкою для терактів у центрі Харкова: до 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ. ФОТО
Російський агент, якого СБУ затримала "на гарячому" у червні 2025 року під час підготовки серії терактів у Харкові, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Виготовив вибухові пристрої і заклав у схованки
Так, засудженим є завербований ФСБ лаборант місцевого університету. До уваги рашистів він потрапив у чатах телеграм-каналів, де публікував антиукраїнські коментарі.
Завербований зрадник отримав агентурне завдання – виготовити одразу три саморобні вибухові пристрої (СВП) з дистанційним керуванням. Після цього зловмисник мав закласти їх у схованки для подальшої передачі виконавцям запланованих терактів біля адмінбудівель у центрі Харкова.
За інструкцією російської спецслужби агент спорядив саморобні бомби металевими гайками і цвяхами для більшого ураження, а потім обладнав їх мобільними телефонами для віддаленої активації. Для конспірації зрадник виготовляв і зберігав вибухівку в квартирі своїх сусідів, які виїхали з міста та залишили йому ключі для догляду за помешканням.
Готові СВП він замаскував під спортивний інвентар і заклав у схованках, координати яких через месенджер передавав куратору від ФСБ.
Обвинувачення
Задум ворога було викрито і поетапно задокументовано злочини агента. Його затримали під час облаштування третього схрону у дворі житлового масиву.
Суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- чч. 1, 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене повторно);
- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами).
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