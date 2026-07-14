До 10 років тюрми засудили харківського бізнесмена, який допомагав РФ вести космічну розвідку проти ЗСУ, - прокуратура

У Харкові до 10 років позбавлення волі засудили директора компанії, який співпрацював із російським військово-космічним сектором та допомагав окупантам вести супутникову розвідку українських військових об'єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.

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Працював на російський космічний сектор

Прокурори довели, що 49-річний уродженець Феодосії ще наприкінці 2014 року отримав громадянство РФ.

Водночас він очолював зареєстровану у Волгограді компанію, яка працювала у сфері метрології, технічного контролю та систем дистанційного зондування Землі. Підприємство було співвиконавцем державного контракту з корпорацією "Роскосмос" та компанією "Российские космические системы".

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік, перебуваючи у Харкові, продовжив дистанційно керувати підприємством в інтересах держави-агресора.

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Допомагав налаштовувати супутник для розвідки ЗСУ

У 2023 році Росія вивела на орбіту радіолокаційний супутник "Кондор-ФКА №1", який використовується Міноборони РФ для цілодобової розвідки українських військових об'єктів та виявлення позицій Сил оборони.

За даними слідства, засуджений організував роботу підлеглих на спеціальній тестовій ділянці в Росії для калібрування, налаштування та коригування бортового обладнання цього супутника.

Для виконання робіт він також залучив через Telegram харківського кандидата фізико-математичних наук, який розробляв інструкції щодо використання радіолокаційних відбивачів.

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Виправдовував агресію РФ

Слідство також встановило, що у приватному листуванні в Telegram чоловік виправдовував російську агресію, називав війну внутрішнім громадянським конфліктом та схвалював окупацію українських територій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього російський паспорт, банківські картки РФ, печатки російської компанії, рублі, а також гранату Ф-1 із підривачем, яку він незаконно зберігав.

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Який вирок виніс суд

Попри те, що обвинувачений своєї вини не визнав, суд визнав його винним у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, виправдовуванні збройної агресії РФ та незаконному зберіганні боєприпасів.

Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, заборонили протягом 11 років обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування і наданням публічних послуг, а також конфіскували майно.

Як зазначили в прокуратурі, спільника засудженого вже раніше засудили. Він повністю визнав свою вину та розкаявся.

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