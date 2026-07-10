У трьох регіонах України викрили агентів РФ, причетних до серії підпалів, - СБУ

У Сумах, Хмельницькій області та Тернополі затримали трьох підозрюваних, які, за даними СБУ, виконували замовлення російських спецслужб із підпалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" викрили ще трьох російських агентів, які вчиняли замовні підпали у північних та західних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Приїхав вступати до вишу, але працював на РФ

У Сумах контррозвідка СБУ затримала жителя Київської області, якого підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, чоловік підпалив кілька позашляховиків, які раніше використовувалися українськими військовими для виконання бойових завдань на фронті.

Як встановило розслідування, житель Київщини приїхав до Сум для вступу до одного з місцевих закладів вищої освіти. Однак згодом його завербували російські спецслужби через Telegram-канал, який пропонував "швидкий заробіток", після чого він погодився виконувати диверсійні завдання.

Стежив за авто військових та готував підпал

На Хмельниччині затримано безробітного, який на замовлення ФСБ відстежував місця паркування авто українських захисників.

Після агентурного "звіту" він отримав від куратора з РФ вказівку на підпал позашляховика військового ЗСУ з подальшою відеофіксацією загоряння.

Автомеханіка підозрюють у підпалі банку в Тернополі

У Тернополі затримано автомеханіка, який підпалив адмінбудівлю місцевого відділення комерційного банку. Внаслідок загоряння було пошкоджено вхідні двері та фасад фінустанови.

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Як з’ясувало розслідування, для вчинення злочинів фігуранти використовували бензин та легкозаймисті суміші, які виготовляли за онлайн-інструкціями.

У фігурантів вилучили засоби підпалу та телефони

Під час обшуків у агентів вилучено засоби підпалу, а також телефони, з яких вони координували свої дії з російськими спецслужбістами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

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