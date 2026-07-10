У Хмельницькому затримали 22-річного агента ФСБ, який наводив російські удари по місту. ФОТОрепортаж

22-річний студент з Харкова передавав російській спецслужбі координати потенційних цілей на Хмельниччині, звітував про наслідки атак і отримав за це 300 доларів у криптовалюті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора України.

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За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, у липні 2025 року підозрюваний під час листування з представником російської спецслужби повідомив, що в Хмельницькому є багато об'єктів, по яких варто завдати ударів безпілотниками. Зокрема, він писав: "Прильоти по Києву - це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули", після чого передав перелік локацій.

Також, за даними СБУ, фігурант отримав завдання зафіксувати наслідки російського удару по Хмельницькому 1 квітня, виконав його та отримав за це 300 доларів США на криптогаманець.

Слідство встановило, що 22-річний студент із Харкова після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Хмельницького. Він самостійно підготував список потенційних цілей і надіслав його через російський чат-бот, після чого був завербований ФСБ.

Серед об'єктів, координати яких він передавав окупантам, були електропідстанції, логістичні склади, промислові підприємства, адміністративні будівлі та запасні командні пункти Сил оборони. Для збору інформації підозрюваний орендував автомобіль, об'їжджав місто, фіксував наслідки ударів і надсилав куратору координати з позначками на Google Maps.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього російський паспорт, оформлений ще до початку повномасштабної війни, а також мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.









