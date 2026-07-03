Намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові: затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО
На заході України вдалося запобігти спробі РФ знищити технологічний цех одного із підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). За результатами дій на випередження у Львові затримано російського агента, який готував підрив стратегічного об’єкта.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Намагався вчинити диверсію
Встановлено, що зловмисник намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. За його задумом, подальше займання мало спричинити вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві.
Зазначається, що кіберфахівці СБУ запобігли диверсії та затримали агента після спроби здійснити пожежу в одному із цехів.
Що відомо про агента?
За даними СБУ, завдання рашистів виконував завербований ворогом місцевий житель, якого курирували через брата, що перебуває за кордоном та співпрацює з країною-агресором.
За вказівкою куратора з РФ агент влаштувався різноробочим на підприємство ОПК. Згодом він отримав через свого брата від представника російських спецслужб покрокові вказівки щодо організації підпалу та знищення секцій із виробничими потужностями.
Що загрожує?
Під час обшуків на місці події виявлено докази вчинення диверсії та особисті речі фігуранта.
Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою, матеріали справи вже скеровано до суду.
Також заочну підозру у вчиненні злочину отримав його брат, який переховується від правосуддя за кордоном.
Обом поплічникам ворога загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль