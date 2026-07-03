Пытался совершить диверсию на оборонном предприятии во Львове: задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

На западе Украины удалось предотвратить попытку РФ уничтожить технологический цех одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В результате упреждающих мер во Львове задержан российский агент, который готовил подрыв стратегического объекта.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Пытался совершить диверсию

Установлено, что злоумышленник пытался совершить диверсию, замаскированную под короткое замыкание производственного оборудования во время рабочего процесса. По его замыслу, последующее возгорание должно было вызвать взрывы, которые якобы произошли из-за технической аварии на производстве.

Отмечается, что киберспециалисты СБУ предотвратили диверсию и задержали агента после попытки устроить пожар в одном из цехов.

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Что известно об агенте?

По данным СБУ, задания рашистов выполнял завербованный врагом местный житель, которого курировали через брата, находящегося за границей и сотрудничающего со страной-агрессором.

По указанию куратора из РФ агент устроился разнорабочим на предприятие ОПК. Впоследствии он получил через своего брата от представителя российских спецслужб пошаговые инструкции по организации поджога и уничтожению секций с производственными мощностями.

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Что грозит?

В ходе обысков на месте происшествия обнаружены доказательства совершения диверсии и личные вещи фигуранта.

Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, материалы дела уже направлены в суд.

Также заочное подозрение в совершении преступления получил его брат, который скрывается от правосудия за рубежом.

Обоим пособникам врага грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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