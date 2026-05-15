Готовил поджоги на объектах "Укрзалізниці" в Киеве: к 15 годам приговорен агент РФ, - СБУ

Агент ГРУ получил 15 лет

Агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в мае 2025 года при поджоге релейного шкафа"Укрзалізниці" в Киеве, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержали "на горячем"

Как отмечается, злоумышленника задержали "на горячем", когда он поджог технологическое оборудование и пытался скрыться с места преступления.

Заказ РФ выполнял завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть в Одесской области и уехал в Киев. Скрываясь в столице, он поселился в съемной квартире и начал искать "быстрые заработки" в профильных телеграм-каналах. Впоследствии через мессенджер на него вышел сотрудник российского ГРУ. В обмен на обещание "легких подработок" из РФ дезертир согласился совершать поджоги объектов столичной филиала "Укрзалізниці".

Какие задачи выполнял

Сообщается, что его первым заданием было уничтожение релейного шкафа сигнальной установки, регулирующей движение поездов вблизи одной из грузовых станций в Киеве. Агент взломал дверцу электрощита и с помощью легковоспламеняющейся смеси поджог технологическое оборудование. После этого злоумышленник снял возгорание на камеру телефона для агентурного отчета в ГРУ РФ.

В дальнейшем он должен был продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры столичного региона. Но СБУ помешала реализации плана врага и задержала агента при первой диверсии.

Обыски и приговор

Во время обысков в его квартире изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага и инвентарь, который он использовал для поджога.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), якого СБУ викрила у травні 2025 року на підпалі релейної шафи "Укрзалізниці" у Києві, отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Джерело: https://censor.net/ua/n4003455, прокурори до пенсії розслідують такі справи, ще й деякі мабуть отримують інвалідність під час перекладання аркушів, також деякі.
15.05.2026 17:43 Ответить
Вже давно треба з такими діяти так - взяли на місці злочину, облили бензином і спалили поряд з релейною шафою, і відзвітували куратору та виставили ролік, як воно погоріло на роботі, щоб всі охочі до такого, бачили, що буде з ними!
15.05.2026 17:54 Ответить
Лєщенка взяли?
15.05.2026 18:45 Ответить
 
 