Готовил поджоги на объектах "Укрзалізниці" в Киеве: к 15 годам приговорен агент РФ, - СБУ

Агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в мае 2025 года при поджоге релейного шкафа"Укрзалізниці" в Киеве, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержали "на горячем"

Как отмечается, злоумышленника задержали "на горячем", когда он поджог технологическое оборудование и пытался скрыться с места преступления.

Заказ РФ выполнял завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть в Одесской области и уехал в Киев. Скрываясь в столице, он поселился в съемной квартире и начал искать "быстрые заработки" в профильных телеграм-каналах. Впоследствии через мессенджер на него вышел сотрудник российского ГРУ. В обмен на обещание "легких подработок" из РФ дезертир согласился совершать поджоги объектов столичной филиала "Укрзалізниці".

Какие задачи выполнял

Сообщается, что его первым заданием было уничтожение релейного шкафа сигнальной установки, регулирующей движение поездов вблизи одной из грузовых станций в Киеве. Агент взломал дверцу электрощита и с помощью легковоспламеняющейся смеси поджог технологическое оборудование. После этого злоумышленник снял возгорание на камеру телефона для агентурного отчета в ГРУ РФ.

В дальнейшем он должен был продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры столичного региона. Но СБУ помешала реализации плана врага и задержала агента при первой диверсии.

Обыски и приговор

Во время обысков в его квартире изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага и инвентарь, который он использовал для поджога.



Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

