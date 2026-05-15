Готував підпали на об’єктах "Укрзалізниці" у Києві: до 15 років засуджено агента РФ, - СБУ
Агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), якого СБУ викрила у травні 2025 року на підпалі релейної шафи "Укрзалізниці" у Києві, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Затримали "на гарячому"
Як зазначається, зловмисника затримали "на гарячому", коли він підпалив технологічне обладнання і намагався втекти з місця злочину.
Замовлення РФ виконував завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Одещині та виїхав до Києва. Переховуючись у столиці, він оселився в орендованій квартирі і почав шукати "швидкі заробітки" у профільних телеграм-каналах. Згодом через месенджер на нього вийшов співробітник російського ГРУ. В обмін на обіцянку "легких підробітків" з РФ дезертир погодився здійснювати підпали об’єктів столичної філії "Укрзалізниці".
Які завдання виконував
Повідомляється, що його першим завданням було знищення релейної шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів поблизу однієї з вантажних станцій у Києві. Агент зламав дверцята електрощита і за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання. Після цього зловмисник відзняв загоряння на телефонну камеру для агентурного звіту до ГРУ РФ.
У подальшому він мав продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури столичного регіону. Але СБУ завадила реалізації плану ворога і затримала агента на першій диверсії.
Обшуки та вирок
Під час обшуків у його помешканні вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога та інвентар, який він використовував для підпалу.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
