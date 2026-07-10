В Хмельницком задержали 22-летнего агента ФСБ, который наводил российские удары по городу. ФОТОрепортаж

22-летний студент из Харькова передавал российской спецслужбе координаты потенциальных целей в Хмельницкой области, отчитывался о последствиях атак и получил за это 300 долларов в криптовалюте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в СБУ и в Офисе генерального прокурора Украины.

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По информации Хмельницкой областной прокуратуры, в июле 2025 года подозреваемый в ходе переписки с представителем российской спецслужбы сообщил, что в Хмельницком есть много объектов, по которым стоит нанести удары беспилотниками. В частности, он писал: "Удары по Киеву — это прекрасно, но про Хмельницкий вообще забыли", после чего передал перечень локаций.

Также, по данным СБУ, фигурант получил задание зафиксировать последствия российского удара по Хмельницкому 1 апреля, выполнил его и получил за это 300 долларов США на криптокошелек.

Следствие установило, что 22-летний студент из Харькова после начала полномасштабного вторжения переехал в Хмельницкий. Он самостоятельно подготовил список потенциальных целей и отправил его через российский чат-бот, после чего был завербован ФСБ.

Среди объектов, координаты которых он передавал оккупантам, были электроподстанции, логистические склады, промышленные предприятия, административные здания и запасные командные пункты Сил обороны. Для сбора информации подозреваемый арендовал автомобиль, объезжал город, фиксировал последствия ударов и отправлял куратору координаты с отметками на Google Maps.

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В ходе обысков правоохранители изъяли у него российский паспорт, оформленный еще до начала полномасштабной войны, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.









