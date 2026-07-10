В трех регионах Украины разоблачили агентов РФ, причастных к серии поджогов, - СБУ

В Сумах, Хмельницкой области и Тернополе задержали троих подозреваемых, которые, по данным СБУ, выполняли заказы российских спецслужб по поджогам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" разоблачили еще трех российских агентов, которые совершали заказные поджоги в северных и западных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Приехал поступать в вуз, но работал на РФ

В Сумах контрразведка СБУ задержала жителя Киевской области, которого подозревают в поджогах автомобилей Сил обороны по заказу российских спецслужб. По данным следствия, мужчина поджог несколько внедорожников, которые ранее использовались украинскими военными для выполнения боевых задач на фронте.

Как установило расследование, житель Киевской области приехал в Сумы для поступления в одно из местных высших учебных заведений. Однако впоследствии его завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал, предлагавший "быстрый заработок", после чего он согласился выполнять диверсионные задания.

Следил за автомобилями военных и готовил поджог

В Хмельницкой области задержан безработный, который по заказу ФСБ отслеживал места парковки автомобилей украинских защитников.

После агентурного "отчета" он получил от куратора из РФ указание поджечь внедорожник военнослужащего ВСУ с последующей видеофиксацией возгорания.

Автомеханика подозревают в поджоге банка в Тернополе

В Тернополе задержан автомеханик, который поджог административное здание местного отделения коммерческого банка. В результате возгорания были повреждены входные двери и фасад финансового учреждения.

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Как выяснило расследование, для совершения преступлений фигуранты использовали бензин и легковоспламеняющиеся смеси, которые изготавливали по инструкциям из Интернета.

У фигурантов изъяли средства поджога и телефоны

Во время обысков у агентов изъяты средства поджога, а также телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с российскими спецслужбистами.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

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