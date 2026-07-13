В Ужгороді судитимуть агентку РФ за отруєння військового

В Ужгороді судитимуть жінку, яку обвинувачують у державній зраді та вбивстві українського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

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Знайомство, довіра і смертельний план

За даними слідства, 26-річна мешканка Запоріжжя погодилася співпрацювати зі спецслужбами Росії, щоб отримати гроші. Вона отримувала завдання через месенджер від куратора. Її просили збирати інформацію про українських військових і передавати її.

Жінка познайомилася з військовослужбовцем, увійшла до нього в довіру та почала дізнаватися деталі про його службу, оточення і контакти. Усі зібрані дані вона передавала представнику спецслужб РФ.

"Виконуючи завдання, обвинувачена познайомилася з військовослужбовцем, увійшла до нього в довіру та почала збирати інформацію про його службу, оточення, знайомих та контакти", - йдеться у повідомленні.

Згодом куратор наказав організувати зустріч із військовим. Жінка отримала зі схованки флакон із речовиною. Під час зустрічі в орендованій квартирі вона непомітно підлила її в напій.

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Отруєння і спроба приховати злочин

Після цього військовий знепритомнів і помер. За висновком експерта, причиною смерті стало гостре отруєння метадоном.

Після виконання завдання обвинувачена повідомила про це своїм кураторам. Вона також намагалася приховати злочин. За їхніми вказівками викликала швидку допомогу і намагалася видати подію за нещасний випадок.

Правоохоронці швидко встановили обставини і затримали жінку. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Її дії кваліфіковано як державну зраду в умовах воєнного стану та умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою. Максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

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