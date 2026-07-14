В Ужгороде будут судить агентку РФ за отравление военнослужащего

В Ужгороде будет судить женщину, которую обвиняют в государственной измене и убийстве украинского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры.

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Знакомство, доверие и смертельный план

По данным следствия, 26-летняя жительница Запорожья согласилась сотрудничать со спецслужбами России, чтобы получить деньги. Она получала задания через мессенджер от куратора. Ее просили собирать информацию об украинских военных и передавать ее.

Женщина познакомилась с военнослужащим, вошла к нему в доверие и начала выяснять подробности о его службе, окружении и контактах. Все собранные данные она передавала представителю спецслужб РФ.

"Выполняя задание, обвиняемая познакомилась с военнослужащим, вошла к нему в доверие и начала собирать информацию о его службе, окружении, знакомых и контактах", — говорится в сообщении.

Впоследствии куратор приказал организовать встречу с военным. Женщина достала из тайника флакон с веществом. Во время встречи в съемной квартире она незаметно подлила его в напиток.

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Отравление и попытка скрыть преступление

После этого военнослужащий потерял сознание и скончался. По заключению эксперта, причиной смерти стало острое отравление метадоном.

После выполнения задания обвиняемая сообщила об этом своим кураторам. Она также пыталась скрыть преступление. По их указаниям вызвала скорую помощь и пыталась выдать происшествие за несчастный случай.

Правоохранители быстро установили обстоятельства и задержали женщину. В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог.

Ее действия квалифицированы как государственная измена в условиях военного положения и умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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