Довічне ув’язнення отримав "топщур" ФСБ Козюра, який шпигував у лавах Служби безпеки, - СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва призначив довічний термін ув’язнення колишньому високопосадовцю - агенту ФСБ Дмитру Козюрі, якого затримали за результатом безпрецедентної спецоперації під кодовою назвою "Щур" у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що зловмисником є завербований ворогом колишній керівник Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України.

Як з’ясувало розслідування, зрадник виконував завдання ФСБ зі збору та передачі даних щодо обізнаності нашої держави про дислокацію та переміщення збройних угруповань РФ.

Також рашистів цікавила секретна інформація про озброєння Сил безпеки та оборони, стан об’єктів критичної інфраструктури, наслідки обстрілів українських міст, персональні відомості щодо вищого військово-політичного керівництва України та інші розвіддані.

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СБУ використала зрадника у контррозвідувальній грі

У процесі багатоетапного документування злочинів "щура" СБУ використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала рашистів великим масивом дезінформації.

Для цього співробітники української спецслужби цілодобово контролювали кожен крок агента від початку його шпигунської активності.

Вербування ФСБ

Повідомляється, що зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у Відні. Протягом тривалого часу він був законсервований російською спецслужбою, але наприкінці грудня 2024 року куратори з РФ поновили з ним контакти та визначили агентурні завдання.

Співробітники СБУ одразу встановили прихований канал зв’язку "щура" з ворожою спецслужбою, організований через "зв’язкового" з РФ. Ним виявився експомічник колишнього нардепа від забороненої Партії регіонів.

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Також Служба безпеки ідентифікувала особу і задокументувала злочини куратора агентурної мережі ФСБ – Юрія Шаталова.

Для зв’язку з російською спецслужбою "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві, з якої контактував із резидентом з РФ за допомогою окремого мобільного телефону та Wi‑Fi роутера.

Державна зрада

У СБУ додали, що під час обшуків за місцями перебування зрадника виявлено технічні засоби комунікації та інші речові докази його співпраці з фсб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Що передувало