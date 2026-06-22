Російського агента, який готував теракти у Києві, засуджено до 15 років позбавлення волі, - СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці підривів у Києві.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більше про справу

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він розкопав схрон з вибухівкою, яку мав перевезти в інші тайники для безпосередніх виконавців терактів.

На місці події у затриманого вилучено 5 кг пластиду з підривачами та іншими компонентами для спорядження саморобних бомб. Як з’ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ворогом місцевий безробітний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентів ФСБ, які готували теракт біля адмінбудівлі у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До уваги російського ГРУ він потрапив ще у 2014 році, коли у лавах терористичного угруповання "Іскра-2" воював проти сил АТО на сході України.

Тоді він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а згодом після вербування був нелегально переправлений на підконтрольну Україні територію.

Навесні 2025 року російські спецслужбісти "активували" свого агента та доручили йому підготувати декілька схронів із саморобними вибуховими пристроями (СВП) на околицях Києва. Після облаштування схованок зрадник мав відправити куратору з рф локації тайників за допомогою позначок на гугл-картах.

Крім вибухівки у зловмисника вилучено планшет, ноутбук та мобільні телефони, через які він контактував з ГРУ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів убити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня": затримано кілера в Одесі, - СБУ. ФОТО

Вирок зраднику

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент РФ, який намагався підірвати бійця Нацгвардії під час "побачення з дівчиною", отримав 7,5 років ув’язнення, - СБУ. ФОТО