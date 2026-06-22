Российский агент, готовивший теракты в Киеве, приговорен к 15 годам лишения свободы, - СБУ
На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при подготовке взрывов в Киеве, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он раскопал тайник со взрывчаткой, которую должен был перевезти в другие тайники для непосредственных исполнителей терактов.
На месте происшествия у задержанного изъяли 5 кг пластида с детонаторами и другими компонентами для изготовления самодельных бомб. Как выяснило расследование, задание рашистов выполнял завербованный врагом местный безработный.
В поле зрения российского ГРУ он попал еще в 2014 году, когда в рядах террористической группировки "Искра-2" воевал против сил АТО на востоке Украины.
Тогда он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а впоследствии, после вербовки, был нелегально переправлен на подконтрольную Украине территорию.
Весной 2025 года российские спецслужбисты "активировали" своего агента и поручили ему подготовить несколько тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) в окрестностях Киева. После обустройства тайников предатель должен был отправить куратору из РФ координаты тайников с помощью отметок на Google-картах.
Помимо взрывчатки у злоумышленника изъяли планшет, ноутбук и мобильные телефоны, через которые он контактировал с ГРУ РФ.
Приговор предателю
- По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.
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