Хотел убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая": задержан киллер в Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила громкий теракт в Одессе. В областном центре задержан агент России, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ по упреждению и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительном лице.

По замыслу российских спецслужбистов, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "Дня Победы".

Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места проживания украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был открыть огонь в момент нахождения офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая. По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство.

В поле зрения рашистов мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил жилье украинского военнослужащего, провел доразведку прилегающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из России координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном, отмечает СБУ.

Обыски и подозрение

Во время обысков у задержанного изъяли автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незавершенное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

