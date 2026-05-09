Хотел убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая": задержан киллер в Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила громкий теракт в Одессе. В областном центре задержан агент России, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ по упреждению и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительном лице.

По замыслу российских спецслужбистов, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "Дня Победы".

В Одессе задержали агента России, который планировал убить военного ВСУ

  • Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места проживания украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.
  • По имеющимся данным, злоумышленник должен был открыть огонь в момент нахождения офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая. По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство.

В поле зрения рашистов мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил жилье украинского военнослужащего, провел доразведку прилегающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из России координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном, отмечает СБУ.

Обыски и подозрение

Во время обысков у задержанного изъяли автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незавершенное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

а підарів в Одесі мама мія!
потрібно через телеграм вишукувати конртррозввдці затримувати пачками і на обмін це сміття
09.05.2026 10:28
а скажить шановний завдяки кому московити вільно вийшли з Крима і взяли багато міст і тисячі наших людей у полон? хто запрошував на травневі шашлики? то не ви?
09.05.2026 10:36
Донецького під@ра відразу повісити без суду і слідства 🤬
09.05.2026 10:46
Так ЗЕ ж дозволив. От таке ЗЕ разом з Х'уйлом і Тромбов вирішили ''перемир'я'' влаштувати. ЗЕ смачно харкнув в обличчя всім українцям в тому числі на могили загиблих, дозволивши московським фашистам які вбивали українців зараз весело йти парадом по моцкві і хвалитися як вони захоплювали Україну і вбивали українців. Нічого спільного з другою світовою той парад не має. Зате пропаганда СВО йде повним ходом.
09.05.2026 10:18
хто для таких як ви упоротих ті 1000 полонених що повернуться додому ? То Зе дозволив чи ви особисто порішалі ?
09.05.2026 10:30
а скажить шановний завдяки кому московити вільно вийшли з Крима і взяли багато міст і тисячі наших людей у полон? хто запрошував на травневі шашлики? то не ви?
09.05.2026 10:36
09.05.2026 14:31
Порошенко с дал Крым и всю Украину
09.05.2026 14:34
09.05.2026 18:59
Зе не нравится Путину и тебе , це шо совпадение , я так не думаю
09.05.2026 14:46
09.05.2026 10:28
Тепер, ще треба затримати отих «дивних осіб» заброньованих інвалідів, що так легко закладки з автоматами роблять в Одесі та Україні, як і з наркотою!
09.05.2026 11:01
це все робота контрозввдки через телеграм ! І затримуються всі ввд інвалідів до пвдарів до домогосподарок без різниці - загроза нац безпеки = затримання.
Моссад взагалі ліквідовує загрози нац безпеки на місті і вірно роблять
09.05.2026 12:03
Якщо якийсь мешканець Київа розстріляв купу людей, я ж не кажу, що в Київі одні підірасти живуть. Якщо у Львові вбили Парубія, то що? - у Львові одні підірасти? Ні, не кажу.
Нажаль підірастів, як і звичайних розумово обмежених, вистачає в кожному регіоні.
09.05.2026 11:45
Ну це зальотні у Києві і Львові, в основному йдучи по місту важко ідентифікувати підара, в Одесі підарів видно неозброєним оком без телеграму.
розумію це наслідок значно потужнішої колонізації московитами але факт

тож друже давай вже починай відрізняти лайно від шоколаду бо на вигляд воно однакове
09.05.2026 12:01
Тобто якийсь донецький сиділець щось намагався зробити в Одесі, то всі одеситит пі....?
Нешановний, ти де так сильно головою вдарився?
09.05.2026 14:10
до чого тут всі ? І де мова про всіх?
регіони які найбільше постраждали від колонізації московитами закономірно кішать підарами , а Одеса постраждала максимально ...

як дятли , одне скаже всі і друге туди ж
09.05.2026 14:43
Тоді розкажи мені, чому саме Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "Сруському міру"?
Особливо це цікавить з огляду на твоє твердження про максимальну колонізованість Одеси руснею - як в твоїй голові це корелюється?
09.05.2026 15:04
Ну ви ж знаєте ввдповідь, навіщо ці запитання... тим паче це запитання не відміняє того що написано.

Доречі мене також турбує доки виродок московитів пушкін буде прикрашати спотворювати нашу Одесу ?
09.05.2026 16:42
Ну зрозуміло - відповідь надати не можете, тому перескакуєте на іншу тему... як зазвичай русня і любить робити в такий ситуації!
09.05.2026 19:05
Ну добре дам відповідь раз таке сильне бажання ії почути !
Смаження московитів в Одесі однозначно позитивна подія, що значно звузила простір підарам і вони відчули що це не їх дім.
Але це недостатньо, бо навіть сьогодні є багато міток і толерування колоніального минулого від мови до памʼяток.
Однозначна відповідь - це повне і беззаперечене сказування і знищення колоніального минулого ...
Щось накшталт польского відношення до московіі усіх громадянибез виключння.
09.05.2026 19:35
Ну зрозуміло - почав "Кишать під@рами", закінчив "мітками"!
Потужно!
09.05.2026 19:59
Хоча ця тварина з Донбасу...
09.05.2026 14:34
09.05.2026 10:46
І ціну за вірьовку, вирахувати з його ж родичів, щоб память у них була міцніша щодо ціни зрадника!!
09.05.2026 11:03
Все вірно +++++
09.05.2026 11:05
Донецькі та ухилянти це середовище з якого кацапи ще довго будуть набирати терористів і диверсантів
09.05.2026 10:56
То вже розберись. ухилянти - то тварь дрожаща, що сидить вдома, як говорив твій кумир, що сам їздить по курортам з Молдови замість того, щоб воювати, чи вони ще коять якісь теракти. Ось ухилянти:
https://www.facebook.com/watch/?v=808718478699125
також інші силовики, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, охоронці, блатні в тилових частинах, 5000 заброньованих в луганській ОДА і т.д. і т.п.
09.05.2026 11:30
Так він один з них
09.05.2026 11:35
Браво. Поздоровляю,ти класичний,корінний ухиляс. Закоренілі і теоретично підковані у своїх схронах і норах ухилянти ,добре знають перелік тих хто повинен йти і воювати замість них,ухилянтських квіточок,не створених для війни. Достоїн Ордена "ХРЕСТ ухилянта" !!!
09.05.2026 17:22
Тим часом гроза ухилянтів Євген Дикий вилетів на відпочинок з аеропорту Молдови
09.05.2026 11:32
....а тим часом в Одесі,корінного донецького ухиляса затримали за спробу вбити 09.05. офіцера ЗСУ за завданням Рашки....цікаві,ухилянти-теоретики типу тебе,такі ж полум"яні і незламні,як і цей ваш донецький соратник?
09.05.2026 17:27
Железо собери
И сразу заряди патрон в патронник
Положи его удобно что было работать с сумки
/пунктуації дотримано/

Це шо, мануал для кілера? Ой я не можу. Покажіть мені сценаріста
09.05.2026 11:33
Та воно ж дебільне,тому йому куратор так все й розжовував.Бо нормальна людина на таке б не пішла
09.05.2026 12:03
Агент - рецедивіст кримінальник. Він мав стояти на обліку і дільничий постійно зобов'язаний перевіряти таких осіб за місцем проживання. Який агент така й віддача. Добре що не заслали професіонала. Але вони є бо ж у схрон хтось заклав АК
09.05.2026 12:06
Який облік і нема кому перевіряти цю "категорію". Всі заняті слідкуванням і сряпанням криміналу Ігорю Кривецькому, Роману Червінському і подібним.
09.05.2026 13:43
на скрине не телега, а сигнал
09.05.2026 13:26
"Ему грозит пожизненное лишение свободы", через повешение..
09.05.2026 16:11
 
 