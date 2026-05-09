Хотел убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая": задержан киллер в Одессе, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности предотвратила громкий теракт в Одессе. В областном центре задержан агент России, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.
Об этом пишет пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ по упреждению и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительном лице.
По замыслу российских спецслужбистов, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "Дня Победы".
- Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места проживания украинского военного и собирался расстрелять его из автомата.
- По имеющимся данным, злоумышленник должен был открыть огонь в момент нахождения офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора.
Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая. По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство.
В поле зрения рашистов мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.
После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил жилье украинского военнослужащего, провел доразведку прилегающей территории и выбрал места для засады.
Далее агент получил от куратора из России координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном, отмечает СБУ.
Обыски и подозрение
Во время обысков у задержанного изъяли автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незавершенное покушение на совершение террористического акта).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
потрібно через телеграм вишукувати конртррозввдці затримувати пачками і на обмін це сміття
Моссад взагалі ліквідовує загрози нац безпеки на місті і вірно роблять
Нажаль підірастів, як і звичайних розумово обмежених, вистачає в кожному регіоні.
розумію це наслідок значно потужнішої колонізації московитами але факт
тож друже давай вже починай відрізняти лайно від шоколаду бо на вигляд воно однакове
Нешановний, ти де так сильно головою вдарився?
регіони які найбільше постраждали від колонізації московитами закономірно кішать підарами , а Одеса постраждала максимально ...
як дятли , одне скаже всі і друге туди ж
Особливо це цікавить з огляду на твоє твердження про максимальну колонізованість Одеси руснею - як в твоїй голові це корелюється?
Доречі мене також турбує доки виродок московитів пушкін буде
прикрашатиспотворювати нашу Одесу ?
Смаження московитів в Одесі однозначно позитивна подія, що значно звузила простір підарам і вони відчули що це не їх дім.
Але це недостатньо, бо навіть сьогодні є багато міток і толерування колоніального минулого від мови до памʼяток.
Однозначна відповідь - це повне і беззаперечене сказування і знищення колоніального минулого ...
Щось накшталт польского відношення до московіі усіх громадянибез виключння.
Потужно!
також інші силовики, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, охоронці, блатні в тилових частинах, 5000 заброньованих в луганській ОДА і т.д. і т.п.
И сразу заряди патрон в патронник
Положи его удобно что было работать с сумки
/пунктуації дотримано/
Це шо, мануал для кілера? Ой я не можу. Покажіть мені сценаріста