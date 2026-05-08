Вербовка Россией украинцев для диверсий
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, совершивший поджог на Укрзализныце

Согласно доказательной базе Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил российский агент, задержанный СБУ в мае 2025 года в Днепре.

Как установило расследование, злоумышленник по заказу РФ поджог релейный шкаф вблизи местной станции Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом враг надеялся нарушить транспортную логистику в прифронтовом регионе.

Задание врага выполнял завербованный российскими спецслужбами местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он получил от куратора из РФ перечень потенциальных "целей", возле которых он должен был провести доразведку, а затем уничтожить огнем.

По данным следствия, злоумышленник поджог релейный шкаф "Укрзализныци", снял это на видео и доложил о выполненной "работе" российскому спецслужбисту.

После этого он должен был продолжить серию поджогов на объектах критической инфраструктуры Днепра, но был разоблачен сотрудниками СБУ "по горячим" следам.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в диверсии, совершенной в условиях военного положения.

Гарний бізнез --за 1000ржублів отримати 15 років за гратами. А чи був там мізок?
08.05.2026 16:25 Ответить
 
 