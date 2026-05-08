За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент РФ, який вчинив підпал на Укрзалізниці
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російськи агент, якого СБУ затримала у травні 2025 року у Дніпрі.
Як встановило розслідування, зловмисник на замовлення РФ підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні.
Завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.
Після вербування він отримав від куратора з РФ перелік потенційних "цілей", біля яких він мав провести дорозвідку, а потім знищити вогнем.
За даними слідства, зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці, відзняв це на відео і доповів про виконану "роботу" російському спецслужбісту.
Після цього він мав продовжити серію підпалів на об’єктах критичної інфраструктури Дніпра, але був викритий співробітниками СБУ "по гарячих" слідах.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль