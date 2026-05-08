УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
3 398 11

Уражено НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм". Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Також читайте: У російській Пермі скасували парад до 9 травня на тлі атаки Сил оборони по місцевому НПЗ

"Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", - йдеться у повідомленні.

Перм після атаки
Перм після атаки
Перм після атаки
Перм після атаки
Перм після атаки

Також зазначається, що СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі рф, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.

Також читайте: Нафтову інфраструктуру РФ атакували СБС у Пермі, - командувач Мадяр

Що передувало?

  • Як повідомлялося, дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі, завод у Ростові та Пермі.
  • Глава держави Володимир Зеленський пізніше зазначив, що об’єкт нафтової інфраструктури, який фінансував російську війну, уражено у Ярославлі.

Також читайте: Дрони атакували логістичний центр Міноборони РФ у Підмосков’ї. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13842) Удари по РФ (933) Перм (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
свято не сьогодні у прокажених, а на Уралі все по-святковому.
показати весь коментар
08.05.2026 14:46 Відповісти
+3
Браво, маловато.... Ще давайте 🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
показати весь коментар
08.05.2026 14:46 Відповісти
+2
Кари московським окупантам, страшної кари, за їх злочини в Україні, з 2014 року!
показати весь коментар
08.05.2026 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=LgrVVuC4CGM
показати весь коментар
08.05.2026 14:44 Відповісти
свято не сьогодні у прокажених, а на Уралі все по-святковому.
показати весь коментар
08.05.2026 14:46 Відповісти
Браво, маловато.... Ще давайте 🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
показати весь коментар
08.05.2026 14:46 Відповісти
Кари московським окупантам, страшної кари, за їх злочини в Україні, з 2014 року!
показати весь коментар
08.05.2026 15:04 Відповісти
Це добре, але ударів по Мацквє так і немає.
показати весь коментар
08.05.2026 15:10 Відповісти
Спермь
показати весь коментар
08.05.2026 15:17 Відповісти
і жителі її малаф'янці або спєрм'яки
показати весь коментар
08.05.2026 15:25 Відповісти
Так їм, урсятині проклятій!
показати весь коментар
08.05.2026 15:20 Відповісти
Чому в кацапську єлабугу нічого не літає? Раніше було холодно для "фламіндічів", погоджусь. Але ж зараз там вже +25, тепліше аніж у нас. І відстань менша, всього 1200 по прямій від Харкова.
показати весь коментар
08.05.2026 15:31 Відповісти
Там ракету треба. Під землю.
показати весь коментар
08.05.2026 15:35 Відповісти
Було б добре відпрацювати по тим потягам які будуть розвозити засоби ППО з під Москви, після параду.
показати весь коментар
08.05.2026 19:14 Відповісти
 
 