Уражено НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм". Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.
"Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі рф, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.
