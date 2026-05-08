Уражено НПЗ "Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм". Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі

Як зазначається, цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

"Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів", - йдеться у повідомленні.











Також зазначається, що СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі рф, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.

Що передувало?

Як повідомлялося, дрони атакували Москву, НПЗ у Ярославлі, завод у Ростові та Пермі.

Глава держави Володимир Зеленський пізніше зазначив, що об’єкт нафтової інфраструктури, який фінансував російську війну, уражено у Ярославлі.

