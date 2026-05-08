Поражены НПЗ "Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция в г. Пермь, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь". Оба объекта расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Как отмечается, этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии. ЛВДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

"В результате атаки дронов СБУ на НПЗ "Пермнафтооргсинтез" произошло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поврежден один из резервуаров", — говорится в сообщении.

Перм після атаки
Также отмечается, что СБУ продолжает системно наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины. Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, затрудняет обеспечение оккупационных войск топливом и вынуждает Кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми.
  • Глава государства Владимир Зеленский позже отметил, что объект нефтяной инфраструктуры, который финансировал российскую войну, был поражен в Ярославле.

Топ комментарии
+4
свято не сьогодні у прокажених, а на Уралі все по-святковому.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:46 Ответить
+3
Браво, маловато.... Ще давайте 🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:46 Ответить
+2
Кари московським окупантам, страшної кари, за їх злочини в Україні, з 2014 року!
показать весь комментарий
08.05.2026 15:04 Ответить
