Хотів убити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня": затримано кілера в Одесі, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента Росії, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ.
Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на "гарячу лінію" Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу.
За задумом російських спецслужбістів, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний кремлю інформаційний фон для відзначення "дня перемоги".
- Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата.
- За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я.
Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство.
У поле зору рашистів чоловік потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.
Після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території й обрав місця для засідки.
Далі агент отримав від куратора з Росії координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном, зазначає СБУ.
Обшуки та підозра
Під час обшуків у затриманого вилучено автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
потрібно через телеграм вишукувати конртррозввдці затримувати пачками і на обмін це сміття
Моссад взагалі ліквідовує загрози нац безпеки на місті і вірно роблять
Нажаль підірастів, як і звичайних розумово обмежених, вистачає в кожному регіоні.
розумію це наслідок значно потужнішої колонізації московитами але факт
тож друже давай вже починай відрізняти лайно від шоколаду бо на вигляд воно однакове
Нешановний, ти де так сильно головою вдарився?
регіони які найбільше постраждали від колонізації московитами закономірно кішать підарами , а Одеса постраждала максимально ...
як дятли , одне скаже всі і друге туди ж
Особливо це цікавить з огляду на твоє твердження про максимальну колонізованість Одеси руснею - як в твоїй голові це корелюється?
Доречі мене також турбує доки виродок московитів пушкін буде
прикрашатиспотворювати нашу Одесу ?
Смаження московитів в Одесі однозначно позитивна подія, що значно звузила простір підарам і вони відчули що це не їх дім.
Але це недостатньо, бо навіть сьогодні є багато міток і толерування колоніального минулого від мови до памʼяток.
Однозначна відповідь - це повне і беззаперечене сказування і знищення колоніального минулого ...
Щось накшталт польского відношення до московіі усіх громадянибез виключння.
Потужно!
також інші силовики, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, охоронці, блатні в тилових частинах, 5000 заброньованих в луганській ОДА і т.д. і т.п.
И сразу заряди патрон в патронник
Положи его удобно что было работать с сумки
/пунктуації дотримано/
Це шо, мануал для кілера? Ой я не можу. Покажіть мені сценаріста