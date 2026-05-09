УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18756 відвідувачів онлайн
Новини Протидія терактам замах на вбивство
5 654 43

Хотів убити високопосадовця ЗСУ до "річниці 9 травня": затримано кілера в Одесі, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента Росії, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Затримання відбулося завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на "гарячу лінію" Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу.

За задумом російських спецслужбістів, вбивство офіцера мало відбутися 9 травня, щоб створити вигідний кремлю інформаційний фон для відзначення "дня перемоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України, розслідує СБУ, – Хмара

В Одесі затримали агента Росії який планував вбити військового ЗСУ

  • Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата.
  • За наявними даними, зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я.

Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство.

У поле зору рашистів чоловік потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Читайте також: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент РФ, який вчинив підпал на Укрзалізниці

Після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території й обрав місця для засідки.

Далі агент отримав від куратора з Росії координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном, зазначає СБУ.

Обшуки та підозра

Під час обшуків у затриманого вилучено автомат з боєприпасами та мобільний телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали агента Росії який планував вбити військового ЗСУ
В Одесі затримали агента Росії який планував вбити військового ЗСУ

Автор: 

замовне вбивство (148) Одеса (5824) Одеська область (4043) замах (603) СБУ (13854) Одеський район (618)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
а підарів в Одесі мама мія!
потрібно через телеграм вишукувати конртррозввдці затримувати пачками і на обмін це сміття
показати весь коментар
09.05.2026 10:28 Відповісти
+16
а скажить шановний завдяки кому московити вільно вийшли з Крима і взяли багато міст і тисячі наших людей у полон? хто запрошував на травневі шашлики? то не ви?
показати весь коментар
09.05.2026 10:36 Відповісти
+13
Донецького під@ра відразу повісити без суду і слідства 🤬
показати весь коментар
09.05.2026 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ЗЕ ж дозволив. От таке ЗЕ разом з Х'уйлом і Тромбов вирішили ''перемир'я'' влаштувати. ЗЕ смачно харкнув в обличчя всім українцям в тому числі на могили загиблих, дозволивши московським фашистам які вбивали українців зараз весело йти парадом по моцкві і хвалитися як вони захоплювали Україну і вбивали українців. Нічого спільного з другою світовою той парад не має. Зате пропаганда СВО йде повним ходом.
показати весь коментар
09.05.2026 10:18 Відповісти
хто для таких як ви упоротих ті 1000 полонених що повернуться додому ? То Зе дозволив чи ви особисто порішалі ?
показати весь коментар
09.05.2026 10:30 Відповісти
а скажить шановний завдяки кому московити вільно вийшли з Крима і взяли багато міст і тисячі наших людей у полон? хто запрошував на травневі шашлики? то не ви?
показати весь коментар
09.05.2026 10:36 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 14:31 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 18:59 Відповісти
а підарів в Одесі мама мія!
потрібно через телеграм вишукувати конртррозввдці затримувати пачками і на обмін це сміття
показати весь коментар
09.05.2026 10:28 Відповісти
Тепер, ще треба затримати отих «дивних осіб» заброньованих інвалідів, що так легко закладки з автоматами роблять в Одесі та Україні, як і з наркотою!
показати весь коментар
09.05.2026 11:01 Відповісти
це все робота контрозввдки через телеграм ! І затримуються всі ввд інвалідів до пвдарів до домогосподарок без різниці - загроза нац безпеки = затримання.
Моссад взагалі ліквідовує загрози нац безпеки на місті і вірно роблять
показати весь коментар
09.05.2026 12:03 Відповісти
Якщо якийсь мешканець Київа розстріляв купу людей, я ж не кажу, що в Київі одні підірасти живуть. Якщо у Львові вбили Парубія, то що? - у Львові одні підірасти? Ні, не кажу.
Нажаль підірастів, як і звичайних розумово обмежених, вистачає в кожному регіоні.
показати весь коментар
09.05.2026 11:45 Відповісти
Ну це зальотні у Києві і Львові, в основному йдучи по місту важко ідентифікувати підара, в Одесі підарів видно неозброєним оком без телеграму.
розумію це наслідок значно потужнішої колонізації московитами але факт

тож друже давай вже починай відрізняти лайно від шоколаду бо на вигляд воно однакове
показати весь коментар
09.05.2026 12:01 Відповісти
Тобто якийсь донецький сиділець щось намагався зробити в Одесі, то всі одеситит пі....?
Нешановний, ти де так сильно головою вдарився?
показати весь коментар
09.05.2026 14:10 Відповісти
до чого тут всі ? І де мова про всіх?
регіони які найбільше постраждали від колонізації московитами закономірно кішать підарами , а Одеса постраждала максимально ...

як дятли , одне скаже всі і друге туди ж
показати весь коментар
09.05.2026 14:43 Відповісти
Тоді розкажи мені, чому саме Одеса стала першим Українським містом, яка дала однозначну відповідь "Сруському міру"?
Особливо це цікавить з огляду на твоє твердження про максимальну колонізованість Одеси руснею - як в твоїй голові це корелюється?
показати весь коментар
09.05.2026 15:04 Відповісти
Ну ви ж знаєте ввдповідь, навіщо ці запитання... тим паче це запитання не відміняє того що написано.

Доречі мене також турбує доки виродок московитів пушкін буде прикрашати спотворювати нашу Одесу ?
показати весь коментар
09.05.2026 16:42 Відповісти
Ну зрозуміло - відповідь надати не можете, тому перескакуєте на іншу тему... як зазвичай русня і любить робити в такий ситуації!
показати весь коментар
09.05.2026 19:05 Відповісти
Ну добре дам відповідь раз таке сильне бажання ії почути !
Смаження московитів в Одесі однозначно позитивна подія, що значно звузила простір підарам і вони відчули що це не їх дім.
Але це недостатньо, бо навіть сьогодні є багато міток і толерування колоніального минулого від мови до памʼяток.
Однозначна відповідь - це повне і беззаперечене сказування і знищення колоніального минулого ...
Щось накшталт польского відношення до московіі усіх громадянибез виключння.
показати весь коментар
09.05.2026 19:35 Відповісти
Ну зрозуміло - почав "Кишать під@рами", закінчив "мітками"!
Потужно!
показати весь коментар
09.05.2026 19:59 Відповісти
Хоча ця тварина з Донбасу...
показати весь коментар
09.05.2026 14:34 Відповісти
Донецького під@ра відразу повісити без суду і слідства 🤬
показати весь коментар
09.05.2026 10:46 Відповісти
І ціну за вірьовку, вирахувати з його ж родичів, щоб память у них була міцніша щодо ціни зрадника!!
показати весь коментар
09.05.2026 11:03 Відповісти
Все вірно +++++
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
Донецькі та ухилянти це середовище з якого кацапи ще довго будуть набирати терористів і диверсантів
показати весь коментар
09.05.2026 10:56 Відповісти
То вже розберись. ухилянти - то тварь дрожаща, що сидить вдома, як говорив твій кумир, що сам їздить по курортам з Молдови замість того, щоб воювати, чи вони ще коять якісь теракти. Ось ухилянти:
https://www.facebook.com/watch/?v=808718478699125
також інші силовики, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, охоронці, блатні в тилових частинах, 5000 заброньованих в луганській ОДА і т.д. і т.п.
показати весь коментар
09.05.2026 11:30 Відповісти
Так він один з них
показати весь коментар
09.05.2026 11:35 Відповісти
Браво. Поздоровляю,ти класичний,корінний ухиляс. Закоренілі і теоретично підковані у своїх схронах і норах ухилянти ,добре знають перелік тих хто повинен йти і воювати замість них,ухилянтських квіточок,не створених для війни. Достоїн Ордена "ХРЕСТ ухилянта" !!!
показати весь коментар
09.05.2026 17:22 Відповісти
Тим часом гроза ухилянтів Євген Дикий вилетів на відпочинок з аеропорту Молдови
показати весь коментар
09.05.2026 11:32 Відповісти
....а тим часом в Одесі,корінного донецького ухиляса затримали за спробу вбити 09.05. офіцера ЗСУ за завданням Рашки....цікаві,ухилянти-теоретики типу тебе,такі ж полум"яні і незламні,як і цей ваш донецький соратник?
показати весь коментар
09.05.2026 17:27 Відповісти
Железо собери
И сразу заряди патрон в патронник
Положи его удобно что было работать с сумки
/пунктуації дотримано/

Це шо, мануал для кілера? Ой я не можу. Покажіть мені сценаріста
показати весь коментар
09.05.2026 11:33 Відповісти
Та воно ж дебільне,тому йому куратор так все й розжовував.Бо нормальна людина на таке б не пішла
показати весь коментар
09.05.2026 12:03 Відповісти
Агент - рецедивіст кримінальник. Він мав стояти на обліку і дільничий постійно зобов'язаний перевіряти таких осіб за місцем проживання. Який агент така й віддача. Добре що не заслали професіонала. Але вони є бо ж у схрон хтось заклав АК
показати весь коментар
09.05.2026 12:06 Відповісти
Який облік і нема кому перевіряти цю "категорію". Всі заняті слідкуванням і сряпанням криміналу Ігорю Кривецькому, Роману Червінському і подібним.
показати весь коментар
09.05.2026 13:43 Відповісти
на скрине не телега, а сигнал
показати весь коментар
09.05.2026 13:26 Відповісти
"Ему грозит пожизненное лишение свободы", через повешение..
показати весь коментар
09.05.2026 16:11 Відповісти
 
 