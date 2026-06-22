Задержаны агенты ФСБ, которые готовили теракт возле административного здания в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили громкий теракт в Киеве. В результате упреждающих мер были задержаны два агента ФСБ, которые готовили взрыв одного из административных зданий в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как выяснилось в ходе расследования, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле административного корпуса.













Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, через которую хотели сбежать в РФ.

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Установлено, что после минирования здания агенты сели на пассажирский поезд в направлении Черниговской области. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки.

Правоохранители своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали в поезде.

Что известно о предателях?

Согласно материалам дела, подготовкой теракта занимались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них — мобилизованный, самовольно покинувший воинскую часть, другой — столичный маркетолог.

Оба фигуранта попали в поле зрения российских спецслужб из-за Telegram-каналов, где публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима.

В случае выполнения вражеского задания рашисты обещали "эвакуировать" агентов на территорию РФ с последующим трудоустройством в ряды ФСБ.

Для совершения теракта агенты получили из РФ инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, которое заложили под генератор в Шевченковском районе столицы.

По замыслу врага, подрыв технологического оборудования должен был привести к значительному огневому поражению соседнего административного здания.

Также напротив места запланированного теракта агенты установили замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ. Чтобы избавиться от вещественных доказательств, фигуранты снарядили её вторым СВУ, который планировали взорвать после взрыва генератора.

В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага и надувная лодка для нелегального пересечения государственной границы.

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Агент-военнослужащий "сливал" врагу данные о военных объектах

Установлено, что перед совершением этого теракта они выполнили ряд "тестовых" заданий от врага. В частности, злоумышленники заложили тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, а геолокацию с метками тайника отправили ФСБ для дальнейшего использования в подрывной деятельности. Также агент-военнослужащий "сливал" врагу данные о военных объектах, в частности об одном из полигонов, расположенном там вооружении, количестве военнослужащих.

Служба безопасности приняла меры по обеспечению безопасности объектов Сил обороны, которые интересовали врага и находились в зоне активности агентов.

Подозрение

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на совершение террористического акта).

Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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