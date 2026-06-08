82% раскрытых терактов совершено с вербовкой через Telegram, - Небытов
Установлено, что большинство раскрытых терактов совершают лица, завербованные представителями РФ через Telegram.
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По имеющимся данным, 82% от общего количества раскрытых террористических актов совершено лицами, завербованными российскими кураторами с использованием мессенджера Telegram", - отметил он.
По словам Небитова, Telegram используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак, распространения детской порнографии и т. д.
"Есть решение СНБО о запрете использования Telegram в органах государственной власти, воинских формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.
В то же время мы должны четко осознавать, что полная блокировка этой платформы может дать лишь временный эффект – она позволит выиграть некоторое время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - рассказал заместитель главы Нацполиции.
Поэтому, по мнению Небытова, в полиции более эффективным направлением считают внедрение механизмов деанонимизации пользователей.
"На мой взгляд, любой сервис должен работать в правовом поле той страны, где он действует. Если сервис отказывается работать в правовом поле нашего государства, то, конечно, тогда уже нужно принимать более радикальные меры для защиты прав и свобод людей и принимать соответствующие решения относительно ответственности руководства Telegram за содействие преступной деятельности", - подытожил он.
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Самі використовують телеграм- і самі ж його клянуть.
Збоченці.
Никто ничего блокировать не будет) Сим карты по паспортам продавать начнут. Даже зебобикам понятно должно быть.