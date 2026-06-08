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Новости Теракты в Украине Запрет Telegram
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82% раскрытых терактов совершено с вербовкой через Telegram, - Небытов

Теракты в Украине: в основном вербуют через Telegram

Установлено, что большинство раскрытых терактов совершают лица, завербованные представителями РФ через Telegram.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По имеющимся данным, 82% от общего количества раскрытых террористических актов совершено лицами, завербованными российскими кураторами с использованием мессенджера Telegram", - отметил он.

По словам Небитова, Telegram используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак, распространения детской порнографии и т. д.

"Есть решение СНБО о запрете использования Telegram в органах государственной власти, воинских формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

В то же время мы должны четко осознавать, что полная блокировка этой платформы может дать лишь временный эффект – она позволит выиграть некоторое время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

Читайте: Большинство преступников действуют через Telegram, - Небытов

Поэтому, по мнению Небытова, в полиции более эффективным направлением считают внедрение механизмов деанонимизации пользователей.

"На мой взгляд, любой сервис должен работать в правовом поле той страны, где он действует. Если сервис отказывается работать в правовом поле нашего государства, то, конечно, тогда уже нужно принимать более радикальные меры для защиты прав и свобод людей и принимать соответствующие решения относительно ответственности руководства Telegram за содействие преступной деятельности", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности, - Небытов

Автор: 

теракт (2434) Telegram (177) Небытов Андрей (176)
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Топ комментарии
+10
100 відсотків вербувань зроблені словами. Треба заборонити слова.
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08.06.2026 09:58 Ответить
+4
а 73 % протупили на виборах. заборонимо?
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08.06.2026 09:57 Ответить
+2
Проблема не в телеграмі а в людях... Що заважатиме вербувати ідіотів наприклад через вайбер ?
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08.06.2026 10:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а 73 % протупили на виборах. заборонимо?
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08.06.2026 09:57 Ответить
100 відсотків вербувань зроблені словами. Треба заборонити слова.
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08.06.2026 09:58 Ответить
А нічого, що стількиж відсостків заходів сплановано на так званій росії також через телеграм? І да чому ми повинні робити все як на росії?: забаороняти цивільному населенню зброю для самозахисту, забороняти засоби комунікації. Може треба змусити СУБ та ДБР виконувати свої функціональні обов'язки, а не іграти в ігри в тіньовому сектроні для власного збагачення?
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08.06.2026 09:57 Ответить
82% терактів скоєно бо московські агенти кварталу десятки років просували наратив "какая разніца". + молоде покоління яке стало дорослішати при ЗЕ а це від 16 до 20 років зараз
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08.06.2026 09:57 Ответить
Скоріше швидше грунт підготовлений телерекламою про шашлики, гамбургери, корми для котів, який коштує більше ніж солдатський пайок, та й іншого щасливого життя у воєнний час. А в телеграм вони просто шукали спосіб як заробити на зраді.
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08.06.2026 10:00 Ответить
Поділюсь альтернативною думкою: мабуть команда Телеграм зливає цю інформацію Нацполу і СБУ.
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08.06.2026 10:07 Ответить
Сто процентов нарушений закона должны предотвращать правоохранительные органы,в из компетенцию не входит комментарии по теме интернетных приложений.
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08.06.2026 10:09 Ответить
100 % що і куди летить люди бачуть теж в телеграмі....
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08.06.2026 10:25 Ответить
Кагебешна помийка цей телеграФ.
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08.06.2026 10:32 Ответить
Як би ж сбушники менш користувались телеграмом, а використовували іші месенджери - то і процент завербованих в телеграм був би менший.
Самі використовують телеграм- і самі ж його клянуть.
Збоченці.
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08.06.2026 10:35 Ответить
так може заборонити цей смітник....та ні неможна як тоді зелена мразото пересічним буде мозки засирати...
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08.06.2026 10:41 Ответить
При чому тут інтернет?
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08.06.2026 11:40 Ответить
Проблема не в телеграмі а в людях... Що заважатиме вербувати ідіотів наприклад через вайбер ?
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08.06.2026 10:49 Ответить
все просто. треба з чогось починати, наш кооператив династія просто копіює дії злодіїв з кооператива озеро...
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08.06.2026 11:02 Ответить
Тому, на думку Нєбитова, у поліції більш ефективним напрямом вбачають запровадження механізмів деанонімізації користувачів. Джерело: https://censor.net/ua/n4007207

Никто ничего блокировать не будет) Сим карты по паспортам продавать начнут. Даже зебобикам понятно должно быть.
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08.06.2026 11:05 Ответить
Не буде телеграм, будуть замовляти через інші месенджери
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08.06.2026 11:15 Ответить
Не буде телеграм, будуть замовляти через інші месенджери
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08.06.2026 11:16 Ответить
 
 