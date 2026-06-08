82% розкритих терактів скоєно з вербуванням через Telegram, - Нєбитов
Встановлено, що більшість розкритих терактів скоюють особи, завербовані представниками РФ через Telegram.
Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - зазначив він.
За словами Нєбитова, Telegram використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак, розповсюдження дитячого порно тощо.
"Є рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.
Водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект – воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - пояснив заступник голови Нацполіції.
Тому, на думку Нєбитова, у поліції більш ефективним напрямом вбачають запровадження механізмів деанонімізації користувачів.
"На мою думку, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. Якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі нашої держави, то, звичайно, тоді вже треба вживати більш радикальних заходів для захисту прав і свобод людей і приймати відповідні рішення щодо відповідальності менеджменту Telegram за сприяння злочинній діяльності", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Самі використовують телеграм- і самі ж його клянуть.
Збоченці.
Никто ничего блокировать не будет) Сим карты по паспортам продавать начнут. Даже зебобикам понятно должно быть.