82% розкритих терактів скоєно з вербуванням через Telegram, - Нєбитов

Встановлено, що більшість розкритих терактів скоюють особи, завербовані представниками РФ через Telegram.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - зазначив він.

За словами Нєбитова, Telegram використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак, розповсюдження дитячого порно тощо.

"Є рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

Водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект – воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - пояснив заступник голови Нацполіції.

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Тому, на думку Нєбитова, у поліції більш ефективним напрямом вбачають запровадження механізмів деанонімізації користувачів.

"На мою думку, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. Якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі нашої держави, то, звичайно, тоді вже треба вживати більш радикальних заходів для захисту прав і свобод людей і приймати відповідні рішення щодо відповідальності менеджменту Telegram за сприяння злочинній діяльності", - підсумував він.

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