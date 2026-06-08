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Новини Теракти в Україні Заборона Telegram
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82% розкритих терактів скоєно з вербуванням через Telegram, - Нєбитов

Теракти в Україні: переважно вербують через Telegram

Встановлено, що більшість розкритих терактів скоюють особи, завербовані представниками РФ через Telegram.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За наявними даними, 82% від загальної кількості розкритих терористичних актів вчинено особами, завербованими російськими кураторами із використанням месенджера Telegram", - зазначив він.

За словами Нєбитова, Telegram використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак, розповсюдження дитячого порно тощо.

"Є рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

Водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект – воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - пояснив заступник голови Нацполіції.

Читайте: Більшість злочинців діють через Telegram, - Нєбитов

Тому, на думку Нєбитова, у поліції більш ефективним напрямом вбачають запровадження механізмів деанонімізації користувачів.

"На мою думку, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. Якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі нашої держави, то, звичайно, тоді вже треба вживати більш радикальних заходів для захисту прав і свобод людей і приймати відповідні рішення щодо відповідальності менеджменту Telegram за сприяння злочинній діяльності", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності, - Нєбитов

Автор: 

теракт (1168) Telegram (366) Нєбитов Андрій (203)
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Топ коментарі
+10
100 відсотків вербувань зроблені словами. Треба заборонити слова.
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08.06.2026 09:58 Відповісти
+4
а 73 % протупили на виборах. заборонимо?
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08.06.2026 09:57 Відповісти
+3
Проблема не в телеграмі а в людях... Що заважатиме вербувати ідіотів наприклад через вайбер ?
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08.06.2026 10:49 Відповісти
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а 73 % протупили на виборах. заборонимо?
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08.06.2026 09:57 Відповісти
100 відсотків вербувань зроблені словами. Треба заборонити слова.
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08.06.2026 09:58 Відповісти
А нічого, що стількиж відсостків заходів сплановано на так званій росії також через телеграм? І да чому ми повинні робити все як на росії?: забаороняти цивільному населенню зброю для самозахисту, забороняти засоби комунікації. Може треба змусити СУБ та ДБР виконувати свої функціональні обов'язки, а не іграти в ігри в тіньовому сектроні для власного збагачення?
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08.06.2026 09:57 Відповісти
82% терактів скоєно бо московські агенти кварталу десятки років просували наратив "какая разніца". + молоде покоління яке стало дорослішати при ЗЕ а це від 16 до 20 років зараз
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08.06.2026 09:57 Відповісти
Скоріше швидше грунт підготовлений телерекламою про шашлики, гамбургери, корми для котів, який коштує більше ніж солдатський пайок, та й іншого щасливого життя у воєнний час. А в телеграм вони просто шукали спосіб як заробити на зраді.
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08.06.2026 10:00 Відповісти
Поділюсь альтернативною думкою: мабуть команда Телеграм зливає цю інформацію Нацполу і СБУ.
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08.06.2026 10:07 Відповісти
Сто процентов нарушений закона должны предотвращать правоохранительные органы,в из компетенцию не входит комментарии по теме интернетных приложений.
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08.06.2026 10:09 Відповісти
100 % що і куди летить люди бачуть теж в телеграмі....
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08.06.2026 10:25 Відповісти
Кагебешна помийка цей телеграФ.
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08.06.2026 10:32 Відповісти
Як би ж сбушники менш користувались телеграмом, а використовували іші месенджери - то і процент завербованих в телеграм був би менший.
Самі використовують телеграм- і самі ж його клянуть.
Збоченці.
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08.06.2026 10:35 Відповісти
так може заборонити цей смітник....та ні неможна як тоді зелена мразото пересічним буде мозки засирати...
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08.06.2026 10:41 Відповісти
При чому тут інтернет?
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08.06.2026 11:40 Відповісти
Проблема не в телеграмі а в людях... Що заважатиме вербувати ідіотів наприклад через вайбер ?
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08.06.2026 10:49 Відповісти
все просто. треба з чогось починати, наш кооператив династія просто копіює дії злодіїв з кооператива озеро...
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08.06.2026 11:02 Відповісти
Тому, на думку Нєбитова, у поліції більш ефективним напрямом вбачають запровадження механізмів деанонімізації користувачів. Джерело: https://censor.net/ua/n4007207

Никто ничего блокировать не будет) Сим карты по паспортам продавать начнут. Даже зебобикам понятно должно быть.
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08.06.2026 11:05 Відповісти
Не буде телеграм, будуть замовляти через інші месенджери
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08.06.2026 11:15 Відповісти
Не буде телеграм, будуть замовляти через інші месенджери
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08.06.2026 11:16 Відповісти
 
 