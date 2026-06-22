Затримано агентів ФСБ, які готували теракт біля адмінбудівлі у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу.













Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

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Встановлено, що після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.

Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді.

Що про зрадників відомо?

За матеріалами справи, підготовкою теракту займалися завербовані фсб мешканці Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший - столичний маркетолог.

Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужбістів через Телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму.

У разі виконання ворожого завдання рашисти обіцяли "евакуювати" агентів на територію РФ з подальшим працевлаштуванням до лав фсб.

Для здійснення теракту агенти отримали з РФ інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці.

За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі.

Також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим СВП, який планували підірвати після вибуху генератора.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога та надувний човен для нелегального перетину держкордону.

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Агент-військовослужбовець "зливав" ворогу дані військових об’єктів

Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку "тестових" завдань від ворога. Зокрема, зловмисники заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали фсб для подальшого використання у підривній діяльності. Також агент-військовослужбовець "зливав" ворогу дані військових об’єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.

Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів.

Підозра

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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